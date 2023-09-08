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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Blue Beetle.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر خلال أغسطس

فيلم Blue Beetle
فيلم Blue Beetle

حصد فيلم الأبطال الخارقين الجديد Blue Beetle، إيرادات تصل إلى 105 ملايين و203 آلاف دولار منذ طرح العمل يوم 18 أغسطس الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

فيلم Blue Beetle

وانقسمت إيرادات العمل بين 59 مليونًا و303 آلاف دولار في دور العرض الأمريكية، و54 مليونًا و900 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم Blue Beetle

يدور فيلم Blue Beetle بعد اختيار جعران فضائي لخريج جامعي يدعى خايمي رييس ليكون مضيفه، ويمنح المراهق بذلة من الدروع قادرة على امتلاك قوى غير عادية وغير متوقعة، ويغير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق المعروف باسم الخنفساء الزرقاء، أوBlue Beetle، العمل مستوحى من احدى شخصيات شركة DC.

أبطال فيلم Blue Beetle

ويقوم ببطولة فيلم Blue Beetle الجديد كل من شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيكي جي، داميان الكازار، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بيليسا اسكوبيدو، إلبيديا كاريو، سوزان ساراندون، هارفي جيلين، راؤول ماكس تروجيلو.

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