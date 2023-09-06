ماجد الكدواني يوضح سبب خوفه من فيلم "طير أنت"|مكي علمني الجرأة في الكوميدي

عبر الفنان ماجد الكدواني خلال تصريحاته، بأنه يخاف من الأدوار الكوميدية، بالرغم من تصنيفه كممثل كوميدي، وذلك ما جعله يرفض في البداية المشاركة في فيلم "طير إنت"، أمام النجم أحمد مكي، مشيرا "كانت تجربة بعيدة عني في الكوميديا لكن صدقناها".

ماجد الكدواني وأحمد مكي

كشف ماجد الكدواني خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة dmc، قائلا: "مكي برج جوزاء وجريء وعلمني الجرأة في الكوميدي، والمخرج أحمد الجندي محتوي، وأول ما جالي الفيلم اعتذرت".

فيلم طير أنت

ماجد الكدواني: إفيه مارد الكدواني طلع في بروفة

تابع ماجد الكدواني معلقا: "إفيه مارد الكدواني طلع في بروفة، وأنا قلقت منه لأنه كسر للحاجز الرابع، وصورناه 7 مرات علشان أصدقه وكل مرة أطلب من الجندي يرميه لو فيه هزار".

فيلم طير أنت

ماجد الكدواني عن أحمد مكي: فضل يقوللي اشتغل براحتك إنت قلقان من إيه

أكد ماجد الكدواني أن أحمد مكي ساعده في التغلب على قلقه قائلا: "مكي فضل يقوللي اشتغل براحتك إنت قلقان من إيه في مونتاج، وكانت تجربة بعيدة عني في الكوميديا لكن صدقناها".

فيلم طير أنت

أكمل ماجد الكدواني حديثه: "اشتغلنا على الفيلم شهر ونص في المكتب، ولما مكي سمعني أغنية الفيلم قلت أنا معاك".

فيلم "طير إنت"

من ناحية أخري، يذكر أن فيلم "طير إنت" عرض سنة 2009، وهو من تأليف عمر طاهر، سيناريو أحمد مكي، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، دنيا سمير غانم، ماجد الكدواني، ومجموعة من النجوم والفنانين.

فيلم طير أنت

يذكر أن ماجد الكدواني حصل على جائزة لجنة التحكيم كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "موضوع عائلي"، من الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما، التي أقيمت الشهر الماضي في مدينة العلمين الجديدة.

ويشارك ماجد الكدواني في بطولة فيلم "أبو نسب" مع محمد إمام، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

ماجد الكدواني وأحمد مكي

أحداث فيلم "طير إنت"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي يجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب.