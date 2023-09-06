الأوبرا المصرية تحيي ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي بالإسكندرية

حرصت دار الأوبرا المصرية علي أن تحيى ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدى خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام فى الثامنة والنصف مساء غدٍ الخميس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

بليغ حمدى

أعمال بليغ حمدى:

يشمل البرنامج مختارات من أعمال الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدى، تستعرض خلالها مشواره الفنى منها: قولوا لعين الشمس، تخونوه، على قد ما حبينا، زى العسل، بيقولولى توبى، موعود، طاير يا هوا، ميتى اشوفك، العيون السود، حبيبتى من تكون، ألف ليلة وليلة وميدلى بليغ من إعداد قائد الحفل المايسترو علاء عبدالسلام، أداء وائل أبوالفتوح، محمد الخولى، أيمن مصطفى، السيد وهب الله، شمس إبراهيم، دعاء رجب، ولاء طلبة ومروة حمدى.

بليغ حمدى

بليغ حمدى الميلاد والنشأة:

يشار إلى أن بليغ حمدى ولد في 7 أكتوبر عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي، " معهد الموسيقي العربية حاليًّا" وبدأ حياته الفنية كمغنى، إذْ سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين واشتهر عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبدالحليم حافظ "تخونوه"، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب منهم أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد ولطيفة، تميزت الحالة بالبساطة والسهولة وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عامًا تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها مولاى.