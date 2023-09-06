الأربعاء 06 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تأجيل "Echo" لسبب صادم| وعرض فيلم "Agatha" في خريف 2024

عالم ديزني
عالم ديزني

استوديوهات مارفل العالمية تعود بجدولة العديد من عروض عالم ديزني الخاصة بها، بسبب بتأثير اضرابات WGA وSAG-AFTRA  المستمرة، والتي أضرت بالكثير من العروض لعام 2023 وللعام المقبل.

عالم ديزني 

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن مارفل تعتزم افتتاح الموسم الثاني من "What If"، وهي أول سلسلة رسوم متحركة لـ MCU، في ديسمبر المقبل خلال موسم العطلات، بعد ان كان من المقرر أن يبدأ العرض في أوائل عام 2023، ولكن تم تأجيله لأسباب غير محددة.

مسلسل "Echo"

كما تم نقل مسلسل "Echo" - وهو جزء من فيلم "Hawkeye" الذى طرح في عام 2021 كأول بطل خارق أمريكي أصلي وأول بطل خارق أصم من شركة مارفل - من 29 نوفمبر إلى يناير 2024، كما تم تأجيل عرض X-Men ’97 وهو تحديث السلسلة الشهيرة للرسوم المتحركة X-Men  من التسعينيات من خريف 2023 إلى أوائل 2024.

أبطال فيلم "Agatha"

من المقرر الآن عرض فيلم "Agatha" العرضي لـ "WandaVision" - بطولة كاثرين هان في دور الساحرة المشينة أجاثا هاركنيس - لأول مرة في خريف عام 2024، على الأرجح في موسم الهالوين.

txt

حصيلة إيرادات فيلم "وش في وش" بشباك التذاكر مساء أمس

txt

إيرادات فيلم "بيت الروبى".. الأعلى في تاريخ السينما المصرية حتى الآن

مواد متعلقة

أيمن بهجت قمر يكشف عن عمل جديد يجمعه بمحمد حماقي

راغب علامة يستعد لإنطلاق ثالث حفلات جولته الغنائية في أمريكا

ماجد الكدواني وسط أجواء مؤثرة مع ابنته ساندرا بأغنية "بنت أبوها" (فيديو)

مدحت صالح يستعد لإحياء حفل "الاساتذة 2"

إيرادات فيلم "بيت الروبى".. الأعلى في تاريخ السينما المصرية حتى الآن

حنان يوسف تعاني من شخصية "أم جابر" بسفاح الجيزة| أثرت على دماغي

ماجد الكدواني عن علاقته بأبنائه "نقطة ضعف"|عندي مشكلة في جواز بنتي

طرح البوستر التشويقي لفيلم "أهل الكهف"

الجريدة الورقية