تأجيل "Echo" لسبب صادم| وعرض فيلم "Agatha" في خريف 2024

استوديوهات مارفل العالمية تعود بجدولة العديد من عروض عالم ديزني الخاصة بها، بسبب بتأثير اضرابات WGA وSAG-AFTRA المستمرة، والتي أضرت بالكثير من العروض لعام 2023 وللعام المقبل.

عالم ديزني

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن مارفل تعتزم افتتاح الموسم الثاني من "What If"، وهي أول سلسلة رسوم متحركة لـ MCU، في ديسمبر المقبل خلال موسم العطلات، بعد ان كان من المقرر أن يبدأ العرض في أوائل عام 2023، ولكن تم تأجيله لأسباب غير محددة.

مسلسل "Echo"

كما تم نقل مسلسل "Echo" - وهو جزء من فيلم "Hawkeye" الذى طرح في عام 2021 كأول بطل خارق أمريكي أصلي وأول بطل خارق أصم من شركة مارفل - من 29 نوفمبر إلى يناير 2024، كما تم تأجيل عرض X-Men ’97 وهو تحديث السلسلة الشهيرة للرسوم المتحركة X-Men من التسعينيات من خريف 2023 إلى أوائل 2024.

أبطال فيلم "Agatha"

من المقرر الآن عرض فيلم "Agatha" العرضي لـ "WandaVision" - بطولة كاثرين هان في دور الساحرة المشينة أجاثا هاركنيس - لأول مرة في خريف عام 2024، على الأرجح في موسم الهالوين.