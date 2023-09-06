الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ارتفاع إيرادات فيلم The Equalizer 3 لـ 68 مليون دولار منذ بداية طرحه

فيلم The Equalizer
فيلم The Equalizer 3

حقق فيلم The Equalizer 3 إيرادات وصلت إلى 68 مليونا و350 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 سبتمبر الجارى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

فيلم The Equalizer 3
 

وأنقسمت الإيرادات بين 42 مليونا و250 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و26 مليونا و100 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

فيلم The Equalizer 3
 

أحداث فيلم The Equalizer 3

يدور فيلم The Equalizer 3 منذ أن تخلى عن حياته كقاتل حكومي، ناضل روبرت ماكول (دينزل واشنطن) من أجل التوفيق بين الأشياء المروعة التي ارتكبها في الماضي، ويجد عزاء غريبًا في خدمة العدالة نيابة عن المضطهدين، حيث يجد نفسه بشكل مفاجئ في منزله في جنوب إيطاليا، ويكتشف أن أصدقاءه الجدد تحت سيطرة زعماء الجريمة المحليينـ، وبينما تتحول الأحداث إلى أحداث مميتة، يعرف ماكول ما يجب عليه فعله، وهو أن يصبح حاميًا لأصدقائه من خلال مواجهة المافيا.

الفيلم الجديد من بطولة كل من دينزل واشنطن، داكوتا فانينج، أوجينيو ماستراندريا، ديفيد دينمان، جايا سكوديلارو، ريمو جيروني، أندريا سكاردزيو، أندريا دوديرو، دانييلي بيروني.

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