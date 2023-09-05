الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أيمن بهجت قمر يكشف عن عمل جديد يجمعه بمحمد حماقي

أيمن بهجت قمر برفقة
أيمن بهجت قمر برفقة محمد حماقي

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر عن تعاون جديد يجمع بينه وبين الفنان محمد حماقي، وذلك خلال نشره صورة تجمعه بحماقي على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" معلقا "تابعونا".

أيمن بهجت قمر برفقة محمد حماقي 

أغنية دلعنا كتير

من ناحية اخري، يشار إلى أن آخر تعاون جمع بين أيمن بهجت قمر ومحمد حماقي كانت أغنية "دلعنا كتير" والتي تم طرحها في الفترة الماضية.

محمد حماقي 

أغنية يا ستار

كما تعاون أيمن بهجت قمر ومحمد حماقي قبل 4 سنوات في أغنية "ياستار" والتي حصلت على إشادات جماهيرية كبيرة.

كان أيمن بهجت قمر قد شارك في الموسم الرمضاني 2022 من خلال كتابة أغاني مسلسل "رانيا وسكينة"، المسلسل من بطولة مي عمر، روبي، أحمد خالد صالح، صبا الرفاعي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.

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