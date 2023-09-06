الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم بيت الروبي لـ كريم عبدالعزيز يقترب من 128 مليون جنيه

فيلم بيت الروبي
فيلم بيت الروبي

حصد فيلم "بيت الروبى" الفنان كريم عبد العزيز إيرادات بلغت 137 ألف جنيه فى آخر ليلة عرض فى السينمات، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية 127 مليونا و772 ألف جنيه، حيث أصبح أعلى فيلم في تاريخ السينما المصرية حتى الآن.

فيلم بيت الروبي

أبطال فيلم "بيت الروبى"

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

فيلم بيت الروبي

أحداث فيلم "بيت الروبى"

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية مهمة تشغل الجمهور حالياً وهى تحكم السوشيال ميديا فى العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

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