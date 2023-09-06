نسمة عبدالعزيز تنتهي من تجهيزات حفلها القادم بالأوبرا

تحيي عازفة الماريمبا، نسمة عبدالعزيز حفلًا موسيقيًا يوم السبت المقبل الموافق 9 سبتمبر الجارى على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التي أعادت نسمة صياغتها لتناسب آلة الماريمبا، منها أنا قلبي دليلي، يونس، أكدب عليك، حارة السقايين، ديسباسيتو، سهر الليالي، حالو يا حالو، 3 دقات، في هويد الليل وتيكو تيكو وغيرها.

نسمة عبد العزيز

هذا الحفل هو الثانى لنسمة عبدالعزيز خلال أيام قليلة حيث إنها شاركت حديثًا بمهرجان القلعة فى نستخته الـ31 الذى أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية وقدمت عازفة الماريمبا في الحفل مجموعة من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا، منها كركشنجي دبح كبشه وحلو المكان وياحلو صبح و3 دقات وحارة السقايين وشنكلوه وأكدب عليك والغزالة رايقة.

دراسة نسمة عبدالعزيز للموسيقى

نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة وتخصصت في العزف على آلالات الإيقاع، قدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح الأوبرا ولقبها الجمهور والنقاد بأميرة الإيقاع نظراً لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

