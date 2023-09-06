الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رامي صبري يستعد لإحياء حفله الغنائي بالكويت

رامي صبري
رامي صبري

يحيى الفنان رامى صبرى، حفلًا غنائيًا في دولة الكويت، يوم الجمعة 22 سبتمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، والتي بتفاعل معها بحماس.

رامي صبري 

أغنية كعبك عالي

وطرح حديثًا النجم رامى صبرى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

وطرح رامى صبرى حديثًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندى فى توزيع الأغنية.

رامي صبري 

وحديثًا طرح النجم رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير" .وطرح النجم رامي صبري  أيضا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

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