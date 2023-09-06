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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ماجد الكدواني يكشف عن سبب اعتذاره عن فيلم كباريه| السبكي ظاهرة في صناعة السينما

ماجد الكدواني
ماجد الكدواني

كشف الفنان ماجد الكدواني عن أهم الرحلات في مسيرته الفنية ومن بينهم فيلم "كبارية" والذي تعاون في بطولته مع دنيا سمير غانم، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي وغيرهم نخبة من النجوم، مشيرا "كنت هعتذر عن الفيلم لاني كنت خايف من أحمد السبكي".

ماجد الكدواني

أعرب ماجد الكدواني خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة، أنه تخوف في البداية من فيلم "كبارية" وقرر الاعتذار عنه، قائلا:" كنت هعتذر برضة عن فيلم كبارية لاني مكنتش اشتغلت مع أحمد السبكي فكنت خايف".

ماجد الكدواني

ماجد الكدواني: كنت هعتذر عن فيلم كبارية وكان هو بداية النقلة ليا

أضاف ماجد الكدواني معلقا:" أنا روحت اقابله احتراما ليه علشان هو كلمني، فرحت قلتله أنا بعتذر عن الفيلم قالي تعتذر ايه اقرا الفيلم الأول وبعدين عجبك تمام معجبكش ابقى اعتذر وفعلا قريت الفيلم وكان بداية النقلة ليا ووافقت على الفيلم".

ماجد الكدواني

ماجد الكدواني عن أحمد السبكي: ظاهرة في صناعة السينما

أشار ماجد الكدواني في حديثه عن المنتج أحمد السبكي :"أحمد السبكي ظاهرة في صناعة السينما هو قمة في التحدي والجرأة والاختلاف وبيشتغل في ظروف قاسية جدا وزوجته ست عظيمة".

ماجد الكدواني

فيلم "كبارية" 

من ناحية أخري، يذكر أن فيلم "كبارية" شارك في بطولته نخبة من الفنانين من بينهم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، دنيا سمير غانم، سليمان عيد، صلاح عبدالله، جومانا مراد، محمد لطفي.

 

أحداث فيلم "كبارية"

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله ومن إخراج سامح عبد العزيز ودارت أحداثه حول جماعة دينية تقرر تفجير أحد الكباريهات فيرسلون أحد رجالهم لهذه المهمة وهناك يستعرض الفيلم العديد من نماذج الشخصيات المختلفة. 

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الجريدة الورقية