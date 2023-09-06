في ذكرى ميلاد ملكة الأناقة.. محطات في حياة الراحلة رجاء الجداوي

من عارضة أزياء لنجمة لامعة

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، ملكة الأناقة والشياكة، من مواليد 6 سبتمبر عام 1934، سلكت مشوارها الفني عن طريق اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطن المصرى عام 1958.

رجاء الجداوي

واصلت رجاء الجداوى مسيرتها عام 1958 في فيلم "غريبة"، لتثبت مهارتها وقدراتها إلي أن وتتوالي تألقها فى العديد من الأدوار السينمائية والتليفزيونية والمسرحية لتصبح نجمة لامعة في سماء الفن، طوال رحلتها الفنية التي امتدت لـ 62 عامًا من الإبداع والأزدهار، قدمت خلالهم ما يزيد عن 300 عمل.

رجاء الجداوي

رجاء الجداوي

استطاعت اللكنة الفرنسية مساعدة رجاء الجداوى فى ترشيحها لأداء الأدوار الأرستقراطية، لكن سفرها الدائم بسبب عروض الأزياء كان يتضارب مع عملها فى التمثيل، لذلك تأخرت شهرتها كفنانة.

تزوجت رجاء الجداوى من حارس مرمى النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق حسن مختار فى 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها أميرة، وتميزت حياتها الأسرية بالاستقرار والهدوء.

رجاء الجداوي

أعمال الراحلة رجاء الجداوى

تعاونت مع العديد من النجوم والمشاهير في الكثير من الأفلام أبرزها "إشاعة حب، عصابة حمادة وتوتو، حدوتة مصرية، البيه البواب، حنفي الأبهة، السلم والثعبان، تيمور وشفيقة، بوبوس، بنات العم، تؤام روحي"، كما قدمت للتلفزيون "أحلام الفتي الطائر، هند والدكتور نعمان، بلاغ للنائب العام، العائلة، اللص الذي أحبه، الرجل الآخر، عائلة الحج متولي، حكايات زوج معاصر، مبروك جالك قلق، جراند أوتيل، عوالم خفية، طلعت روحي"، ما شاركت فى العديد من المسرحيات مع الزعيم عادل إمام، وكانت تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة، منها "الواد سيد الشغال، الزعيم".

رجاء الجداوي

سبب وفاة رجاء الجداوى

ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو 2020 بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقائها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.