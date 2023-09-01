نشرة التوك شو.. تراجع أسعار الدولار ونقيب القراء يهاجم ملحن القرآن

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

هاجم الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، الملحن أحمد حجازي صاحب واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود، قائلا: "يا أخي اتقي الله، كتاب الله يهز الأرض والسماوات ولن نتسامح في التهكم على كتاب الله".

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نقيب القراء يهاجم الملحن أحمد حجازي قارئ القرآن على أنغام العود (فيديو)

علق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على أزمة اللاعب النيجيري جونيور أجاي مع الفريق، مؤكدًا أن النادي تعاقد معه لمدة موسم وهو يعاني من إصابة لم يخض أي مباراة مع الفريق وتقاضى جميع مستحقاته المالية بالكامل.

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فرج عامر: أجاي أصيب بهياج وكسر النادي رغم حصوله على مستحقاته (فيديو)

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، طريقة معرفة الأدوية المغشوشة، مؤكدًا أن النقابة وجميع المؤسسات المعنية تسعى بكل قوة لتوفير الدواء الفعال والآمن لجميع المواطنين.

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تحذير من أدوية مغشوشة في الأسواق.. تعرف على طريقة اكتشافها (فيديو)

قالت الفنانة رنا سماحة، إنها تعتبر شواطئ البحر المتوسط هي المعنى الحقيقي للمصيف، وتفضل الرمال البيضاء على الزلط الصغير، مواصلة: "أحب البحر، لكني أخاف منه وحتى الآن لا أجيد العوم".

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رنا سماحة تكشف أجواء المصيف مع العائلة: “كرهوني في العوم”

أعلنت الأكاديمية العسكرية الأمريكية، اكتشاف كنز مخفي في كبسولة زمنية تعود إلى ما يقرب من 200 عام، وكان يعتقد في البداية أنها لا تحتوي سوى على الغبار.

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اكتشاف كنز مخفي تحت كبسولة زمنية (فيديو)

قال المؤرخ الدكتور مجدي شاكر: “إن مصر استردت 29 ألف قطعة أثرية في 7 سنوات”، مؤكدًا أن الآثار المصرية لها بريق خاص، وتظل أكثر غموضًا وسحرًا وكنزًا مهمًّا لمصر.

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مصر تسترد 29 ألف قطعة أثرية في 7 سنوات (فيديو)

حقيقة ألوان القمر.. القمر الأزرق والأحمر أو الدموي والقمر الأسود، ظواهر فلكية عدة أدت إلى تسمية القمر بهذه الأولوان .

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علق الاتحاد الإفريقي، مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد، بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد خلال الساعات الماضية، وفقا لنبأ عاجل نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

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تعليق مشاركة الجابون في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المدير السابق لــ مخابرات روسيا كشف كواليس دعم الغرب للإخوان، مؤكدا أن جميع من عاصر جماعة الإخوان الإرهابية يدركون تأثيرهم السلبي على كافة مناحي الحياة، متابعا أن جماعة الإخوان الإرهابية منقسمة لجبهتين وبينهم اتهامات وخلافات كبيرة، أصبحوا فصيل منبوذ من الشعب، إضافة إلى خلافات قياداتهم بالخارج.

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بكري: مدير مخابرات روسيا كشف كواليس دعم الغرب للإخوان

كشف محمد عبدالعال الخبير المصرفي، أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية، قائلًا: “إن هناك عددًا من الأسباب التي أثرت على أسواق الدولار الموازية، أهمها انخفاض الطلب على العملة الأجنبية في تلك الأسواق”.

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خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية