شاهد.. حقيقة ألوان القمر

حقيقة ألوان القمر.. القمر الأزرق والأحمر أو الدموي والقمر الأسود، ظواهر فلكية عدة أدت إلى تسمية القمر بهذه الأولوان .

حقيقة ألوان القمر

القمر الأزرق، مصطلح لا علاقة له باللون الفعلي للقمر ، وإنما يحدث في ظل ظروف جوية معينة ، تزامنا مع حدوث أربعة بدور في فصل واحد ، وكان أمس في بدره الثاني ، وقيل عنه عملاقا لأنه كان في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره .

القمر الأحمر الدموي

ليس مصطلحا فلكيا رسميا ، وارتبطت تسميته بلونه أثناء الخسوف الكلي للقمر ، عندما يصل جزء بسيط من ضوء الشمس إلية ليبدو أحمرا متوهجا .

القمر الأسود

ليس مصطلحا فلكيا رسميا ، وإنما لونه يرتبط بظهوره مع الشمس بخط الطول الإهليلجي ولا يكون مرئيا من الأرض والنجوم المحيطة تبدو أكثر وضوحا في السماء ، لذلك يبدو القمر أسودا.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

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