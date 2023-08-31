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الخميس 31 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شاهد.. حقيقة ألوان القمر

ألوان القمر
ألوان القمر

حقيقة ألوان القمر.. القمر الأزرق والأحمر أو الدموي والقمر الأسود، ظواهر فلكية عدة أدت إلى تسمية القمر بهذه الأولوان .

 

حقيقة ألوان القمر

القمر الأزرق، مصطلح لا علاقة له باللون الفعلي للقمر ، وإنما يحدث في ظل ظروف جوية معينة ، تزامنا مع حدوث أربعة بدور في فصل واحد ، وكان أمس في بدره الثاني ، وقيل عنه عملاقا لأنه كان في أقرب نقطة إلى الأرض في مداره . 

 

القمر الأحمر الدموي

 

ليس مصطلحا فلكيا رسميا ، وارتبطت تسميته بلونه أثناء الخسوف الكلي للقمر ، عندما يصل جزء بسيط من ضوء الشمس إلية ليبدو أحمرا متوهجا .

 

القمر الأسود 

 

ليس مصطلحا فلكيا رسميا ، وإنما لونه يرتبط بظهوره مع الشمس بخط الطول الإهليلجي ولا يكون مرئيا من الأرض والنجوم المحيطة تبدو أكثر وضوحا في السماء ، لذلك يبدو القمر أسودا.

 

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

 

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