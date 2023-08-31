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الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تحذير من أدوية مغشوشة في الأسواق.. تعرف على طريقة اكتشافها (فيديو)

أدوية
أدوية

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، طريقة معرفة الأدوية المغشوشة، مؤكدًا أن النقابة وجميع المؤسسات المعنية تسعى بكل قوة لتوفير الدواء الفعال والآمن لجميع المواطنين.

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وحذر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، المرضى من شراء الأدوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واصفا إياهم "بتجار الشنطة"، بخلاف الصيدليات التي تخضع لرقابة وتفتيش دقيق من الأجهزة المعنية.

وأشار إلى وجود حقن بانتازول مغشوشة في الأسواق، ويمكن اكتشافها من خلال اختلاف بسيط وجوهري على الحقنة إذ أن العبوة الأصلية مدون عليه تحفظ في درجة حرارة 25 درجة مئوية، بينما الحقن المغشوشة مدون عليها تحفظ في "25z" درجة مئوية.

نصائح عند شراء الأدوية

شراء الأدوية من مصدر موثوق: حاول دائمًا شراء الأدوية من صيدلية مرخصة أو من مصدر موثوق، سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر الفعلية. تجنب شراء الأدوية من بائعي الشارع أو المواقع غير الموثوقة.

التحقق من العبوة والتغليف: قم بفحص العبوة والتغليف الخارجي للدواء. ابحث عن أي علامات غير طبيعية مثل الختم المكسور، أو العبوة المفتوحة، أو التغليف ذو جودة سيئة. قد تكون هذه علامات على أن الدواء قد تعرض للتلاعب.

المقارنة مع الدواء الأصلي: إذا كنت تتناول دواءً معروفًا بشكل جيد، قارن الدواء الذي تم شراؤه مع الدواء الأصلي. تحقق من الشكل واللون والحجم والعلامات والشعارات الموجودة على الدواء. إذا كان هناك أي اختلافات كبيرة، فقد يكون الدواء مغشوشًا.

الاهتمام بالأعراض الجانبية: إذا لاحظت أي تغيرات غير عادية في أعراضك بعد تناول الدواء المشتبه به، قد يكون هذا دليلاً على أنه مغشوش. ابحث عن أعراض غير معتادة أو زيادة في الأعراض الجانبية المعروفة للدواء.

استشارة الصيدلي: إذا كان لديك أي شكوك أو مخاوف بشأن الدواء الذي تتناوله، استشر الصيدلي. يمكن للصيدلي أن يساعدك في تحديد ما إذا كان الدواء أصليًا أم لا، وقد يقدم لك المشورة اللازمة.

استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة: هناك تطبيقات متاحة تساعدك في التحقق من صحة الأدوية. يمكنك استخدام هذه التطبيقات لمسح رمز الباركود أو إدخال معلومات الدواء للتحقق من أصالته.

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