بكري: مدير مخابرات روسيا كشف كواليس دعم الغرب للإخوان

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المدير السابق لــ مخابرات روسيا كشف كواليس دعم الغرب للإخوان، مؤكدا أن جميع من عاصر جماعة الإخوان الإرهابية يدركون تأثيرهم السلبي على كافة مناحي الحياة، متابعا أن جماعة الإخوان الإرهابية منقسمة لجبهتين وبينهم اتهامات وخلافات كبيرة، أصبحوا فصيل منبوذ من الشعب، إضافة إلى خلافات قياداتهم بالخارج.



إخوان الغرب

وأضاف أن مدير المخابرات الخارجية الروسية السابق قال إن بريطانيا دعمت إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية، وبعد سقوط الإمبراطورية البريطانية ورثت الولايات المتحدة دعم الإخوان، وبعد نجاح ثورة 23 يوليو توطدت العلاقة بين واشنطن والجماعة الإرهابية.



وتابع: أن مدير المخابرات الخارجية الروسية السابق أوضح أنه في بداية السبعينات الرئيس السادات توجه للتصدي لليساريين من خلال الإخوان للتخلص من مراكز القوى.

وأشار إلى أن مدير المخابرات الروسية السابق أكد أيضا أن راشد الغنوشي قائد حركة النهضة في تونس، كان حلقة الوصل بين الجماعة الإرهابية والغرب.



جاء ذلك خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد .