عاجل
يسري نصر الله: كل فيلم تجربة مميزة في حياتي الآلة الحاسبة بـ 900 جنيه.. "الوفد" تتابع أسعار المستلزمات المدرسية من الفجالة "العدل فوق الجميع"|موال يعيد بدرية السيد للأنظار مرة أخرى والسبب سفاح الجيزة اكتشاف كنز مخفي تحت كبسولة زمينة (فيديو) لقطات مرعبة لطائرة ركاب وسط عاصفة شديدة (فيديو)
الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

بكري: مدير مخابرات روسيا كشف كواليس دعم الغرب للإخوان

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المدير السابق لــ مخابرات روسيا كشف كواليس دعم الغرب للإخوان، مؤكدا أن جميع من عاصر جماعة الإخوان الإرهابية يدركون تأثيرهم السلبي على كافة مناحي الحياة، متابعا أن جماعة الإخوان الإرهابية منقسمة لجبهتين وبينهم اتهامات وخلافات كبيرة، أصبحوا فصيل منبوذ من الشعب، إضافة إلى خلافات قياداتهم بالخارج.
 

إخوان الغرب 

وأضاف أن مدير المخابرات الخارجية الروسية السابق قال إن بريطانيا دعمت إنشاء جماعة الإخوان الإرهابية، وبعد سقوط الإمبراطورية البريطانية ورثت الولايات المتحدة دعم الإخوان، وبعد نجاح ثورة 23 يوليو توطدت العلاقة بين واشنطن والجماعة الإرهابية.


وتابع: أن مدير المخابرات الخارجية الروسية السابق أوضح أنه في بداية السبعينات الرئيس السادات توجه للتصدي لليساريين من خلال الإخوان للتخلص من مراكز القوى.

 

وأشار إلى أن مدير المخابرات الروسية السابق أكد أيضا أن راشد الغنوشي قائد حركة النهضة في تونس، كان حلقة الوصل بين الجماعة الإرهابية والغرب.
 

جاء ذلك خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد .

مواد متعلقة

الداخلية تنفي معلومة مضللة تتناولها صفحات الإخوان

خالد عكاشة: جماعة الإخوان خططت لاستغلال الفوضى في 28 يناير 2011