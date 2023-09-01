فرج عامر: أجاي أصيب بهياج وكسر النادي رغم حصوله على مستحقاته (فيديو)

علق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، على أزمة اللاعب النيجيري جونيور أجاي مع الفريق، مؤكدًا أن النادي تعاقد معه لمدة موسم وهو يعاني من إصابة لم يخض أي مباراة مع الفريق وتقاضى جميع مستحقاته المالية بالكامل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، أن عقد جونيور أجاي تبلغ قيمته 400 ألف دولار، وطلب إجراء جراحة ثانية تحملنا تكاليفها، وأجراها الدكتور أحمد عبد العزيز أشهر طبيب في هذا المجال، ولم ندخر جهدا في إعادة تأهيله.

وأشار إلى أن جونيور أجاي طلب من المدير المالي مستحقاته عن الموسم الجديد، وعندما رفض طلب أصيب بحالة هياج وبدأ في تكسير النادي، لافتًا إلى تحرير محضر بالواقعة، وأنه لديه 11 إيصال ممهور بتوقيعه يفيد بحصوله على مستحقاته.

وتابع: "لم يحدث أي شجار مع أجاي داخل نادي سموحة، اللاعب يريد الحصول على مستحقاته عن الموسم الجديد، وقام بالتوجه لعمل محضر، وحدث تضارب في أقواله ما بين محضر الشرطة والنيابة، وسبق وكرر تلك الواقعة عندما كان لاعبا في الأهلي".

وأضاف: "معنا إيصال رسمي قام اللاعب بالتوقيع عليه بأنه تسلم 50 ألف دولار عن أخر الدفعات المستحقة عن الموسم الماضي، واللاعب لم يتقدم أي شكاوى للفيفا، لكن محاميه أرسل خطاب وقمنا بالرد عليه، واجايي أجرى جراحتين لدى أكبر الأطباء في مصر، وتسلم جميع مستحقاته عن السنة الماضية لكنه يريد فلوس عن الموسم الجديد".

وأكمل: "لا نعرف ماذا يريد اللاعب النيجيري ومنذ أن انضم للنادي وهو مصاب ولم نتحدث معه مطلقا بشأن فسخ عقده، رغم أن العقد مُجحف ويحصل على أموال كثيرة، واحترمنا العقد بالكامل معه".

صفقات نادي سموحة

وزاد: "قمنا بتدعيم سموحة بصفقات جيدة، وسموحة سيكون في مركز جيد، وسيظهر بشكل طيب في الدوري".

وتابع: "دوكو دودو يمتلك عرضا من أولمبيك ليون الفرنسي، بـ600 ألف يورو، ولدينا عروض للتعاقد مع صديق إيجولا ولكن لن نفرط فيه، هناك عرض من مصر لضمه، وعرض خارجي مقابل مليون و500 الف دولار، واللاعب طلبه الأهلي في يناير ورفضنا رحيله وفي الصيف لم يتم الحديث عنه مطلقا من النادي الأحمر".

وأشار إلى أن حسين فيصل يمتلك عرض من إسبانيا من نادي أتلتيك بلباو، وهناك مناقشات بشأن اللاعب حاليا، والأهم قيمة العرض والتوقيت.