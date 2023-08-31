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الخميس 31 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

رنا سماحة تكشف أجواء المصيف مع العائلة: “كرهوني في العوم”

رنا سماحة
رنا سماحة

قالت الفنانة رنا سماحة، إنها تعتبر شواطئ البحر المتوسط هي المعنى الحقيقي للمصيف، وتفضل الرمال البيضاء على الزلط الصغير، مواصلة: "أحب البحر، لكني أخاف منه وحتى الآن لا أجيد العوم".

 

الصيف 

وأضافت "سماحة"، خلال حديثها مع برنامج "الجزيرة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز: "حضرت المصيف في العجمي وشواطئ المعمورة، وشواطئ البحر المتوسط تمثل لي ذكريات الطفولة والصبا".

 

وتابعت: "أخاف من قيادة أي مركبة بعجلتين، ولكني أعيش على السنّادات وأستخدمها حتى الآن.. أخري أركب لانش حد بيسوقه، عندي عقدة من المياه، لأن أبي وأمي ينتميان إلى المدرسة القديمة في تعليم العوم، كانا يرمياني في المياه حتى أتعلم العوم، لذلك، فقد كرهت العوم".

 

وأكدت أنها لا تخشى من الإفصاح بعمرها الحقيقي، وأن العمر بالنسبة لها «مجرد رقم»، ومصيف العيلة تحاول قدر الإمكان الحفاظ عليه، قائلة: «دائماً أحاول مع أسرتي أن نعيش يوماً من أجواء المصيف الذي تعودنا عليه».


 

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