خبير مصرفي يكشف أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية

كشف محمد عبدالعال الخبير المصرفي، أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية، قائلًا: “إن هناك عددًا من الأسباب التي أثرت على أسواق الدولار الموازية، أهمها انخفاض الطلب على العملة الأجنبية في تلك الأسواق”.

أسباب تراجع الدولار في السوق الموازية:

أضاف الخبير المصرفي، خلال مداخلة مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن الموسم السياحي الحالي في مصر، وعودة المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تراجع الطلب على المعدن الأصفر، تلك الأسباب أسهمت في ضرب سوق الدولار الموازية.

تابع أن الأوعية الادخارية الدولارية الأخيرة، أسهمت في جمع كميات دولارية من الأسواق الموازية، مع ضمان احتفاظ المواطنين لأموالهم بالدولار لمدة 3 سنوات، ومنحهم عوائد سنوية تصل لـ 9%.



أوضح أن المبادرات العقارية المقدمة من الدولة للعاملين بالخارج، بالإضافة إلى مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، أسهموا في زيادة تخفيض الطلب على الدولار في الأسواق الموازية.

تابع عبدالعال، أن البنوك العاملة في مصر، أصبحت أكثر قدرة ومرونة لتوفير الدولار للمستوردين، موضحًّا أن برنامج الطروحات الحكومية سيسهم في زيادة النقد الأجنبي، وضرب الأسواق الموازية.

أردف الخبير المصرفي، أن انضمام مصر لـ تجمع بريكس، يتيح دفع قيمة السلع المستوردة بعملات تلك الدول وليس بالدولار الأمريكي، وذلك ما يخفف الضغط على العملة الدولارية.