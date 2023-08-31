نقيب القراء يهاجم الملحن أحمد حجازي قارئ القرآن على أنغام العود (فيديو)

هاجم الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، الملحن أحمد حجازي صاحب واقعة تلاوة القرآن الكريم على أنغام العود، قائلا: "يا أخي اتقي الله، كتاب الله يهز الأرض والسماوات ولن نتسامح في التهكم على كتاب الله".

وأضاف حشاد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، أن مصر عملت الدنيا كيف يقرأ القرآن مجودا ومرتلا منذ أيام الشيخ محمد رفعت وعبد الباسط عبد الصمد وغيرهم.

وأوضح أن القرآن نُزل من عند الله بموسيقى ربانية، وهي علم التجويد، بحركاته وسكناته، مشيرا إلى أنه جرى تكليف المستشار القانوني للنقابة حاتم مقلد لتقديم بلاغا ضده وضد من يحذو حذوه.

رسالة شديدة اللهجة لكل من يتجرأ على القرآن

ووجه نقيب قراء القرآن الكريم، رسالة شديدة اللهجة لكل من يتجرأ على كتاب الله بهذا الشكل المهين، سواء كان شيخا أو غيره، موضحا: “لن نقبل بقراءة القرآن دون مراعاة أحكام التجويد، وسنتخذ الإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين”.

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه ملحن يدعى أحمد حجازي، يقوم بقراءة القرآن على أنغام العود برفقة منشدين وقراء، بزعم تدريبهم على المقامات.

أثار الفيديو غضبًا واسعًا وسط مطالب بالتحقيق مع الملحن بتهمة الإساءة للقرآن الكريم وتدنيسه.

"يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي".

وتنص المادة 160 على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".

وتنص الماده 98 (و) من قانون العقوبات المصري على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية."