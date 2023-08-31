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الخميس 31 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اكتشاف كنز مخفي تحت كبسولة زمينة (فيديو)

عملات معدنية
عملات معدنية

أعلنت الأكاديمية العسكرية الأمريكية، اكتشاف كنز مخفي في كبسولة زمنية تعود إلى ما يقرب من 200 عام، وكان يعتقد في البداية أنها لا تحتوي سوى على الغبار. 

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وأفادت بأن الصندوق الذي وضعه الطلاب في قاعدة نصب تذكاري يحتوي في الواقع على ست عملات فضية أمريكية تعود إلى الفترة من 1795 إلى 1828، بالإضافة إلى ميدالية تذكارية. تم اكتشاف هذه الأشياء في رواسب الصندوق، وكانت هذه المحتويات الوحيدة التي تم العثور عليها.

عبر بول هدسون، عالم الآثار في ويست بوينت، عن خيبة أمله بسبب النتائج المخيبة للآمال التي ظهرت خلال الافتتاح المباشر للصندوق. 

وأشار إلى أنه خلال عملية الفحص، جرى اكتشاف الكنز “العملات المعدنية والميداليات المخفية”. ومع ذلك، فإن الصندوق كان فارغًا في الأساس، باستثناء بعض المواد الغرينية في الأسفل.

هدسون يعتزم مواصلة تحليل الرواسب للبحث عن مزيد من الأدلة التي قد تكون موجودة بداخلها، ويشير إلى أن الرطوبة والرواسب قد تسربت إلى الصندوق من التماس التالف، وقد يكون تفكك المواد العضوية، مثل الورق أو الخشب، نتيجة للظروف التي تعرضت لها الكبسولة.

يتمثل العثور على عملة معدنية قديمة تعود إلى عام 1795، ودولار ليبرتي من عام 1800، وعملة من فئة 25 سنتًا من عام 1818، وعملات معدنية من فئة 10 سنتات وسنت واحد من عام 1827، وعملة معدنية من فئة 50 سنتًا من عام 1828، وميدالية تذكارية لقناة إيري يعود تاريخها إلى عام 1826.

نظريات تحلل كيفية اكتشاف الكنز

ويبدو أن الاكتشافات تؤكد نظرية مسؤولي الأكاديمية القائلة بأن الصندوق تركه الطلاب في عام 1828 أو 1829، عندما تم الانتهاء من النصب التذكاري الأصلي، الذي يكرم بطل الحرب الثورية ثاديوس كوسيوسكو.

شاركت لجنة مكونة من خمسة طلاب من بينهم خريج عام 1829 روبرت إي لي، الجنرال الكونفدرالي المستقبلي، في تكريس النصب التذكاري.

كان كوسيوسكو قد صمم تحصينات في زمن الحرب للجيش القاري في ويست بوينت. توفي الجنرال البولندي والمهندس العسكري الذي قاتل في الحرب الثورية الأمريكية وكذلك الانتفاضة في وطنه في عام 1817. وأضيف تمثال لكوسيوسكو إلى النصب التذكاري في عام 1913.

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