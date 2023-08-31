مصر تسترد 29 ألف قطعة أثرية في 7 سنوات.. فيديو

قال المؤرخ الدكتور مجدي شاكر، إن مصر استردت 29 ألف قطعة أثرية في 7 سنوات، مؤكدًا أن الآثار المصرية لها بريق خاص، وتظل أكثر غموضا وسحرا وكنزا مهما لمصر.

الآثار المصرية

وأضاف مجدي شاكر، أن المنظمات الدولية الإرهابية تعتبر الآثار المصرية كنزا مهما، وبالتالي فإنها تدفع مبالغ طائلة للاستيلاء عليها، متابعا: "قانون يونيسكو والقوانين الدولية الأخرى سنتها دول مثل فرنسا وإنجلترا حيث تريد حماية سرقاتها، إذ وضعت في هذه القوانين ما يحميها".

وتابع: "قانون يونيسكو الصادر في عام 1970 جاءت فيه عبارة خطيرة جدا، وهي أن الدول التي تريد استرداد آثارها لابد لها أن تقدم سندات ملكية، أي أن هناك مشكلة كبيرة جدا في هذه القوانين".

وأشار، إلى أن يونيسكو أكدت في قانونها أن أي أثر خرج من موطنه قبل توقيع اتفاقية يونيسكو لا يمكن المطالبة به، كما أن هناك مشكلة أخرى في قانون يونيسكو، وهي أن الأثر يجب أن يكون مسجلا، مع العلم أن معظم الآثار التي خرجت من مصر كانت نتيجة الحفر خِلسة.

وواصل: "مصر كبيرة ومساحتها ضخمة وبعض الشيوخ تبيح تجارة الآثار، والقوانين الدولية عاجزة، وبعض الدول غير موقعة على اتفاقية يونيسكو، وهناك بعض الدول التي تسمى دول العبور والمنشأ مثل أمريكا اللاتينية وسويسرا وإنجلترا".



جاء ذل خلال حديثه عبر قناة القاهرة الإخبارية.