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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

منال سلامة تعود مجددًا للساحة الفنية| توضح أسباب قلة أعمالها (تفاصيل)

منال سلامة
منال سلامة

أعربت الفنانة منال سلامة من خلال تصريحات لها، عن أسباب قلة أعمالها خلال الفترة السابقة، مؤكدة أن معاييرها في اختيار الأدوار التي تقدمها ثابتة لا تقبل بأي عمل لمجرد تواجدها علي الساحة الفنية، وذلك كان علي هامش وجودها أثناء فعاليات مهرجان القاهرة للدراما والذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.

منال سلامة

منال سلامة تكشف أسباب قلة أعمالها الفنية:

أوضحت منال سلامة من خلال تصريحات لها عن اختفائها الفترة الماضية، قائلة: "أنا مش بوافق علي أي دور لمجرد إني أكون متواجدة في الساحة، لأني حاطة معايير ثابتة في اختياري الأدوار اللي أمثلها".

منال سلامة

منال سلامة "معنديش مانع أقعد في البيت سنين":

أضافت منال سلامة: "طالما مش لاقية اللي يناسبني من الأعمال اللي بتتعرض عليا مش بعملها ومعنديش مانع أقعد في البيت سنين لحد ما ألاقي الحاجة اللي تناسبني وتناسب تاريخي".

منال سلامة

منال سلامة " لازم يكون في راحة نفسية بأي عمل":

أشارت منال سلامة عن أسباب قبولها لأي دور معلقة: "الموضوع ده أنا بأشوف إن لازم المؤلف يخلص العمل كله مرة واحدة وميكونش فيه استعجال على الكتابة ووقتها الدور بيبان وأشوف هينفعني ولا لأ، كمان فريق العمل مهم جدًّا لأن لازم يكون في راحة نفسية، بالإضافة طبعًا للمخرج اللي هيقود العمل، كل ده مهم جدًّا في اختياري لأي دور علشان أقدمه".

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