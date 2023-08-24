غادة عبدالرازق تكشف المستور وتواكب أعمالها الفنية القادمة "الكُتاب حطونا تحت ضغط"

أعربت الفنانة غادة عبدالرازق من خلال تصريحات لها، عن رأيها في الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، مشيرة إلى أن الكتاب هم المصدر الرئيسي في خروج هذه النوعية من الأعمال إلى النور والجمهور.

غادة عبد الرازق

غادة عبدالرازق تكشف المستور وتواكب أعمالها الفنية القادمة "الكتاب حطونا تحت ضغط"

كشفت غادة عبدالرازق من خلال لقاء مع MTV اللبنانية قائلة: "الكتاب مش بيعرفوا يتحكموا في مسلسل من 30 حلقة وحطونا تحت ضغط إننا نشتغل 15 حلقة مش 30".

غادة عبدالرازق تعلن عن تواجدها في السباق الرمضاني 2024

وأعلنت غادة عبدالرازق عن تواجدها في موسم رمضان 2024 معلقة: "هتشوفوني في رمضان بمسلسل جديد من 15 حلقة، الفترة اللي جايه مش هقدم مسلسلات من 30 حلقة".

غادة عبد الرازق

أشارت غادة عبدالرازق عن مشاريعها السينمائية موضحة أنها في انتظار عرض فيلم كوميدي، كما تستعد لفيلمين آخرين.

وأكدت غادة عبدالرازق خلال اللقاء أنها تحاول هذه الفترة البحث عن القصص الجيدة والتعاون مع مخرجين كبار حتى تقدم لجمهورها أعمالا تنال رضاهم، مشيرة إلى أنها لم تندم أبدا على أي عمل رفضته وحقق فيما بعد النجاح.

غادة عبد الرازق

مسلسل "تلت التلاتة"

من ناحية أخرى، يذكر أن غادة عبدالرازق شاركت في رمضان 2023 بمسلسل "تلت التلاتة" وجسدت خلال أحداث المسلسل، ثلاث شخصيات لأول مرة في الدراما التليفزيونية.

غادة عبد الرازق

أبطال مسلسل "تلت التلاتة"

المسلسل مكون من 15 حلقة، وشارك في بطولته أحمد مجدي، مي سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صلاح عبدالله وعدد كبير من الفنانين، والعمل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية المليئة بالإثارة والغموض. وهو من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.