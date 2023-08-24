عاجل
عضو شعبة المستوردين: يوضح فوائد انضمام مصر إلى مجموعة بريكس
الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

داليا شوقي توضح حقيقة انفصال شقيقتها ومحمد فراج

بسنت شوقي ومحمد فراج
بسنت شوقي ومحمد فراج

أعربت الفنانة داليا شوقي من خلال تصريحات لها،  تداول أخبار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حول انفصال شقيقتها الفنانة بسنت شوقي عن الفنان محمد فراج، خلال الفترة الماضية، وذلك كان على هامش تواجدها في العرض الأول لمسلسل "سفّاح الجيزة".

بسنت شوقي ومحمد فراج 

داليا شوقي توضح حقيقة انفصال شقيقتها ومحمد فراج

أوضحت داليا شوقي من خلال تصريحات لها عن حقيقة انفصال شقيقتها عن الفنان محمد فراج، قائلة: "اللي يتكلم يتكلم لا مش بنديلها أكبر من حجمها، والبيوت أسرار ومقدّسة، فاللي بيفتح الأبواب ويخبط عليها بنقفل عليها تاني".

بسنت شوقي ومحمد فراج 

داليا شوقي تكشف سبب عدم حضور شقيقتها العرض الأول لمسلسلها "سفاح الجيزة"

أشارت داليا شوقي عن سبب عدم حضورهما العرض الأول لمسلسلها "سفّاح الجيزة"، معلقه: "عشان العرض لينا إحنا وهمّا مسافرين وفيه تصوير، ومعرفوش يحضروا ولكن بيبعتولي رسائل على موبايلي دايماً".

بسنت شوقي ومحمد فراج 

من ناحية اخري، نفي محمد فراج وبسنت شوقي أخبار انفصالهما، من طريق حضورهما العرض الخاص لفيلم "5 جولات" لدعم شقيقتها داليا منذ بضعة أسابيع في دور السينما المصرية، وهو ما ينفي أخبار الانفصال التي جعلتهما يتصدّران مؤشرات البحث في "غوغل" ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

بسنت شوقي ومحمد فراج 

وتنتظر داليا شوقي عرض مسلسل "سفّاح الجيزة" غداً الجمعة 25 أغسطس، على منصة شاهد الرقمية، وتلعب خلاله دور فتاة تدعى "سلمى" مع الفنان أحمد فهمي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة التشويقية.

txt

لبنان يعرض "باربي" بعد أسبوعين من منعه بسبب ترويج أفكار "مجتمع الميم" (شاهد)

txt

ركين سعد تكشف مواصفات فتى أحلامها "بيضحكني"| الفن هو كل حاجة بالنسبالي

مواد متعلقة

ركين سعد تكشف مواصفات فتى أحلامها "بيضحكني"| الفن هو كل حاجة بالنسبالي

لبنان يعرض "باربي" بعد أسبوعين من منعه بسبب ترويج أفكار "مجتمع الميم" (شاهد)

ميران عبدالوارث عن أول تجربة عمل فني "كان كابوس"|دخلت التمثيل بالصدفة

غادة عبدالرازق تكشف المستور وتواكب أعمالها الفنية القادمة "الكُتاب حطونا تحت ضغط"

نجوى فؤاد تشعل النيران علي الفنانين "الساحل الشمالي ده كباريه" (شاهد)

إيناس الدغيدي تكشف ستار غيابها عن الفن لـ 14عامًا "نفسي أقدّم موضوعات جريئة"

جوري بكر تثير قلق الجمهور برسالة غامضة "مش كل اللي بنزله حقيقي"

تامر هجرس ينجو من حادث سير مروع "قدّر الله وما شاء فعل"