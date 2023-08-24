أعربت الفنانة داليا شوقي من خلال تصريحات لها، تداول أخبار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حول انفصال شقيقتها الفنانة بسنت شوقي عن الفنان محمد فراج، خلال الفترة الماضية، وذلك كان على هامش تواجدها في العرض الأول لمسلسل "سفّاح الجيزة".

بسنت شوقي ومحمد فراج

داليا شوقي توضح حقيقة انفصال شقيقتها ومحمد فراج

أوضحت داليا شوقي من خلال تصريحات لها عن حقيقة انفصال شقيقتها عن الفنان محمد فراج، قائلة: "اللي يتكلم يتكلم لا مش بنديلها أكبر من حجمها، والبيوت أسرار ومقدّسة، فاللي بيفتح الأبواب ويخبط عليها بنقفل عليها تاني".

بسنت شوقي ومحمد فراج

داليا شوقي تكشف سبب عدم حضور شقيقتها العرض الأول لمسلسلها "سفاح الجيزة"

أشارت داليا شوقي عن سبب عدم حضورهما العرض الأول لمسلسلها "سفّاح الجيزة"، معلقه: "عشان العرض لينا إحنا وهمّا مسافرين وفيه تصوير، ومعرفوش يحضروا ولكن بيبعتولي رسائل على موبايلي دايماً".

بسنت شوقي ومحمد فراج

من ناحية اخري، نفي محمد فراج وبسنت شوقي أخبار انفصالهما، من طريق حضورهما العرض الخاص لفيلم "5 جولات" لدعم شقيقتها داليا منذ بضعة أسابيع في دور السينما المصرية، وهو ما ينفي أخبار الانفصال التي جعلتهما يتصدّران مؤشرات البحث في "غوغل" ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

بسنت شوقي ومحمد فراج

وتنتظر داليا شوقي عرض مسلسل "سفّاح الجيزة" غداً الجمعة 25 أغسطس، على منصة شاهد الرقمية، وتلعب خلاله دور فتاة تدعى "سلمى" مع الفنان أحمد فهمي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة التشويقية.