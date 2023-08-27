منى زكي بعد حصولها علي 7 جوائز: "لقب نمبر وان لا يخصني وحدي"

أعربت الفنانة منى زكي من خلال تصريحات لها، عن سعادتها بالجوائز التي حصلت عليها أثناء فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في العلمين الجديدة، مشيره: "كرم كبير من ربنا ومش أنا بس اللي أستحقه فيه فنانات كتير يستحقوا جائزة أفضل ممثلة".

منى زكي

مني زكي"كنت عايزة بابا يكون مبسوط بيا"

أوضحت مني زكي من خلال تصريحات لها قائلة: "ابتديت تمثيل من وأنا عندي 13 سنة، وكنت عايزة بابا يكون مبسوط بيَّ ومرتاح إني أدخل كلية كويسة".

منى زكي

مني زكي "الفضل الأول في الجائزة يرجع لمؤلف مسلسل تحت الوصاية"

أكدت مني زكي أثناء حديثه: "الفضل الأول في الجائزة يرجع لمؤلف مسلسل تحت الوصاية، بالنسبة لي طوق النجاة في حياتي إني أرسم بسمة على وجوه الناس".

منى زكي

مني زكي"لقب نمبر وان لا يخصني وحدي"

أشارت مني زكي في حديثها عن لقب "نمبر وان" الذي أطلق عليها بعد حصولها على الجوائز معلقه: "نمبر وان فريق العمل، اللقب ما يخصنيش أوي والعمل الفني جماعي سواء مسرحي أو سينمائي أو تلفزيوني حتى الإعلامي، وطالما فريق العمل بيعمل الحاجة بضمير كل شيء بيطلع شكله جميل".

منى زكي

مني زكي عن الفن "إحنا شغلتنا عبارة عن عمل جماعي"

أضافت مني زكي: "المؤلفين خالد وشيرين دياب هما الأساس في الورق وكمان الشكل النهائي والصورة بتاعت كل زمايلي نتاج فنان كبير عظيم المخرج محمد شاكر خضير، إحنا شغلتنا عبارة عن عمل جماعي فيه عناصر كتير جدًا مشتركة فيه".

منى زكي

تابعت مني زكي: "إذا كل العناصر معملتش شغلها بحب وضمير أكيد مكنتش هتكون النتيجة كده يمكن أنا اللي ظاهرة للناس والحقيقة إن اللي وار الكاميرا مجموعة فنانين وفنيين موهوبين، صناعتنا صناعة مهمة، مش لإنه فقط ممكن نقول منها قضايا كبيرة ولكن مجرد رسم ابتسامة ومشاركة إحساس حد فاكر إنه لوحده كل ده بالنسبة لي طوق النجاة في الحياة من وجهة نظري".

انهت مني زكي حديثها، قائلة: "متشكرة على الحب اللي واصلني بقالي كذا يوم وممتنة لربنا ولباقي مجموعة العمل وللناس".