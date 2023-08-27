الأحد 27 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

علا غانم تكشف حقيقة استبعادها من مسلسل توحة| السبب وراء استقرارها بمصر

علا غانم
علا غانم

أوضحت الفنانة علا غانم من خلال تصريحات لها، عن حقيقة ما تداول حول استبعادها من بطولة مسلسل "توحة" الذي من المقرر ان تخوض به سباق الدراما الرمضاني القادم 2024، وكشفت ذلك على هامش تواجدها في حفل مهرجان القاهرة للدراما بدورته الثانية والذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة.

علا غانم

علا غانم تكشف الستار عن حقيقة استبعادها من مسلسل توحة

أعربت علا غانم من خلال تصريحات لها عن مسلسل توحة، قائلة: "أنا الحقيقة معرفش الاخبار دي من اللي طلعها أو بيحاول إنه ينشرها، المسلسل زي ما هو وإن شاء الله هنبدأ تصوير قريب، وهاشارك بيه في رمضان اللي جاي".

علا غانم

علا غانم تأكد علي استقرارها بمصر

تابعت علا غانم حديثها معلقه: "أنا خلاص جيت مصر وهافضل في مصر وهاشتغل أكتر من الأول، وبدأت بأولاد حريم كريم، والفيلم كان السبب الرئيسي اللي خلاني أرجع مصر وأقعد فيها"، مؤكدة أنها تعد الجمهور بانه سيشاهد فيلماً جيداً وسوف يكون أفضل من الجزء الأول.

فيلم أولاد حريم كريم 

فيلم أولاد حريم كريم

من ناحية اخري، يذكر أن فيلم "أولاد حريم كريم"، سوف يبدأ عرضه يوم الأربعاء القادم 30 أغسطس، وهو يعد الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" الذي عرض عام 2005 وحقق نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، ريهام عبد الغفور، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، بالإضافة إلى، رنا رئيس، تيام مصطفى قمر، بشرى، عمرو عبد الجليل، هنا داود، والعمل من إخراج علي إدريس، وتأليف زينب عزيز.

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