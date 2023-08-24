ميران عبد الوارث عن أول تجربة عمل فني "كان كابوس"|دخلت التمثيل بالصدفة

أوضحت الفنانة الشابة ميران عبد الوارث ابنة النجم الراحل أحمد عبد الوارث، بداية دخولها مجال التمثيل والساحة الفنية، مأكدة إنها لم تفكر أبدا في أنها ستصبح ممثلة مثل والدها، بل على العكس وهي طفلة صغيرة كان لها تجربة تمثيل لم تحبها على الإطلاق.

ميران عبد الوارث

ميران عبد الوارث عن أول تجربة عمل فني "كان كابوس"

عبرت ميران عبد الوارث خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة" عبر قناة dmc قائلة: "كان عندي تجربة مع المخرجة إنعام محمد علي في مسلسل "مباراة زوجية" مع والدي كنت صغيرة جدا أنا وأختي كان مشهدين، اليوم اللي صورت فيه كان كابوس وكنت مكسوفة ومكنتش مشدودة للوضع ومكنتش قادرة أقف قصاد الكاميرا".

ميران عبد الوارث

ميران عبد الوارث "دخلت التمثيل بالصدفة

أضافت ميران عبد الوارث: "دخلت التمثيل بالصدفة مكنتش أعرف أني عندي موهبة ولا عاوزة أدخل المجال، في الجامعة كنت بحب أجرب حاجات، وفي المسرح كانوا بيدوروا على وجه جديد ولما شاركت اكتشفت أن أحلى وقت بيمر عليا وأنا في المسرح لكن قبل كده كان عمري ما كان عندي شغف بالموضوع".

كشفت ميران عبد الوارث أنها شاركت في مسلسل "كلبش" عن طريق المخرج بيتر ميمي معلقه: "كنت عملت اختبار أداء لمسلسل "الأب الروحي" الجزء الأول كان من إخراج بيتر ميمي، مشاركتش في المسلسل لكن المخرج بيتر ميمي افتكرني وهو بيعمل "كلبش" واختارني لدور".

ميران عبد الوارث

مسلسل ريفو

من ناحية اخري، يذكر أن ميران عبد الوارث شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "ريفو" الذي عرض عبر منصة Watch It.

أبطال مسلسل ريفو

المسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج يحي إسماعيل، وبطولة أمير عيد وركين سعد وصدقي صخر وحسن أبو الروس وتامر هاشم ومينا النجارو إيفا وسارة عبد الرحمن وعمرو جمال ويوسف حشيش وميران عبد الوارث ومريم بدوي ويوسف جبريال وحسام حسني وحسن محفوظ ونورا شعيشع وجالا هشام وملك الحسيني ومحمد مولى ودنيا وائل وأحمد فاضل ودونا إمام.