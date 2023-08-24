الخميس 24 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

عبير نعمة تعلن انسحابها من حفلها بسوريا لأسباب صادمة

عبير نعمة
عبير نعمة

أعربت الفنانة اللبنانية عبير نعمة من خلال تصريحات لها، عن إلغاء حفلها وذلكوبسبب سوء التنظيم من جانب الشركة المنتجة، على حد تعبيرها، حيث كان مقرراً عرضه على مسرح "دمّر" في العاصمة السورية دمشق اليوم "الخميس"، معبره عن حزنها الشديد لإنسحابها.

عبير نعمة

عبير نعمة تعلن إنسحابها من حفلها بسوريا لسوء التنظيم

أعلنت عبير نعمة من خلال تصريحات لها في فيديو نشرته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، إنها حزينة جداً لانسحابها من الحفل الذي كانت متشوّقة للقاء جمهورها السوري من خلاله، لكن سوء التنظيم أجبرها على إلغائه، علماً أنها حاولت جهدها لإصلاح الخلل لكن من دون نتيجة.

عبير نعمة

عبير نعمة "أطالب الشركة بردّ قيمة التذاكر لكل شخص منكم"

تابعت عبير نعمة في حديثها بالمقطع المصوّر قائلة: "كتير بيعزّ عليّ إني بلّغكم خبر إلغاء حفل مشروع دمّر بسبب عدم التزام الشركة المنظمة J&J، ببنود العقد الموقّع وبحمّلها كامل المسؤولية، أطالب الشركة بردّ قيمة التذاكر لكل شخص منكم، بحبكن كتير".

عبير نعمة

من ناحية أخرى، يُذكر أن نعمة قدّمت 3 حفلات في سورية عام 2019، في "دار الأوبرا" وساحة العباسيين.

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