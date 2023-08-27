كريم فهمي يهاجم إدارة مهرجان القاهرة للدراما| السر عند ريهام عبدالغفور (شاهد)

انتقد الفنان كريم فهمي، بطريقة عنيفة إدارة مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية، بعد تجاهلهم تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور وتسليمها جائزة عن أعمالها الناجحة خلال الفترة الماضية، وعدم تقديرها من إدارة المهرجان، بالرغم من تكريم عدد ضخم من الفنانين والمشاهير.

كريم فهمي وريهام عبدالغفور

كريم فهمي ينتقد إدارة مهرجان القاهرة للدراما بسبب تجاهلهم لتكريم ريهام عبدالغفور

نشر كريم فهمي عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك" قائلاً: "هي ريهام عبد الغفور فين من الجوائز والتكريم، عملت سيزون ولا محمد صلاح".

تصريحات كريم فهمي

ريهام عبدالغفور برفقة والدها أثناء فعاليات مهرجان القاهرة للدراما

من ناحية اخري، تواجدت ريهام عبد الغفور أثناء فعاليات المهرجان بدورته الثانية ولكنها لم تحصل على تكريم، وشاركت جمهورها مجموعة صور تجمعها بوالدها الفنان الكبير أشرف عبدالغفور، عبر حسابها على "فيسبوك"، خلال حضورهما مهرجان القاهرة للدراما، وعلقت: "عندما يكون موعدك أجمل منك، لكي تكوني باربي إلى الأبد، من حفل مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين الجديدة".

ريهام عبدالغفور ووالدها

وقدم المهرجان بدورته الثانية ثماني جوائز حسب تصويت الجمهور، وهي جائزة أفضل ممثل دور أول، وجائزة أفضل ممثلة دور أول، وجائزة أفضل مسلسل، وجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، وجائزة أفضل وجه صاعد، وأفضل ممثلة دور ثانٍ، وجائزة أفضل مخرج، كما كرمت إدارة المهرجان عدداً من الشخصيات التي أثرت في تاريخ الدراما المصرية، بجانب جوائز أفضل مؤلف، وأفضل ديكور، وأفضل تصوير، وأفضل موسيقي تصويرية، وأفضل مونتاج، وأفضل تتر.

ريهام عبدالغفور ووالدها

أعمال ريهام عبدالغفور

ويُشار إلى أن ريهام عبد الغفور قدمت خلال عام 2023 عدداً من الأعمال الدرامية التي حققت كلها نجاحاً كبيراً، بدأته بمسلسل "الغرفة 207" مع محمد فراج، ثم "أزمة منتصف العمر" مع كريم فهمي، وبعده مسلسل "الأصلي" والذي كان بطولة مطلقة لها، لتنهي الموسم بمسلسل "رشيد" مع محمد ممدوح والذي خاضت به الموسم الرمضاني الماضي.