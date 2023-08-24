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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لبنان يعرض "باربي" بعد أسبوعين من منعه بسبب ترويج أفكار "مجتمع الميم" (شاهد)

فيلم باربي
فيلم باربي

كشفت السلطات في لبنان على موافقة عرض "باربي" في جميع دور العرض السينمائية، ومن المتوقع أن يتم طرحه خلال الفترة القادمة.

فيلم باربي 

لبنان تعرض فيلم "باربي" بعد أسبوعين من منعه لترويج أفكار "مجتمع الميم"

شاهدت لجنة مكلفة من الرقابة على أفلام السينما والتي ضمت عددًا من الممثلين عن الأمن العام ووزارة الاقتصاد فيلم باربي ولم تجد به مشاهد أو أي مبرر لوقف عرضه، لذا سمحت بطرحه في دور العرض السينمائية، بحسب جريدة النهار اللبنانية.

فيلم باربي 

وزير الثقافة اللبناني يطلب بمنع عرض فيلم باربي لترويج أفكار "مجتمع الميم"

وكان وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى طلب من القوى الأمنية منع عرض فيلم "باربي" في البلاد، بحجة ترويجه لأفكار "مجتمع الميم".

فيلم باربي 

أوضح المرتضى في بيان إن فيلم باربي، "يتعارض مع القيم الأخلاقية والإيمانية، إذ يروج للشذوذ والتحول الجنسي ويسوق فكرة بشعة مؤدّاها رفض وصاية الأب وتوهين دور الأم".

من ناحية أخرى، يذكر أن بطلة فيلم باربي، مارجو روبي، قد صرحت في حوارها مع مجلة Attitude أن "باربي" و"كين" لا يمتلكان أي ميولا جنسيا لأن "العرائس ليس لها أعضاء تناسلية".

أبطال فيلم باربي 

أحداث فيلم باربي

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "باربي" التي تعيش في عالم باربي الوردي ولكن تضطرها الظروف للذهاب لعالم البشر لتكتشف أن العالم مختلفا عن فكرتها عنه وتتوالى الأحداث.

فيلم باربي 

أبطال فيلم باربي

فيلم باربي من بطولة مارجو روبي، ريان جوسلينج، أمريكا فيريرا، سيمو ليو، إيسا راي، مايكل سيرا، دوا ليبا، جون سينا، إيما مكاي، ويل فاريل وكيت مكانون، ومن إخراج جريتا جيرويج التي ألفته مع زوجها نواع بومباك.

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