ركين سعد تكشف مواصفات فتى أحلامها "بيضحكني"| الفن هو كل حاجة بالنسبالي

أعربت الفنانة ركين سعد من خلال تصريحات لها، عن المواصفات التي تريدها في فتى أحلامها، كما أوضحت عن رأيها في الساحة الفنية وما إذا كان الهدف منه تقديم رسالة أم هو فقط للترفيه.

ركين سعد

ركين سعد عن الفن "هو الحياة والحقيقة والحرية والمتعة والتسلية"

كشفت ركين سعد قائلة: "الفن هو كل حاجة بالنسبالي، هو الحياة والحقيقة والحرية والمتعة والتسلية، وفي نفس الوقت هو الرسالة، ممكن تعملي فيلم يكون ترفيه وفيلم تاني يكون رسالة لشيء معين".

ركين سعد

ركين سعد توضح مواصفات شريك حياتها "بيضحكني"

أشارت ركين سعد عن مواصفات شريك حياتها، معلقه: "بحب يكون شريك حياتي بيضحكني، وشخص عنده طموح وكريم ويدعمني وبيحب شغلي، ومش فارق بالنسبالي يكون من جوّا الوسط الفني أو من خارجه".

ركين سعد

مسلسل السفاح

من ناحية اخري، يُذكر أن ركين سعد تشارك في مسلسل "السفّاح"، والذي من المقرر عرضه غداً (الجمعة) 25 آب (أغسطس) على منصة شاهد الإلكترونية، وهو يضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: أحمد فهمي، داليا شوقي، صلاح عبد الله، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه حول "سفاح الجيزة"، وهو قذافي عبد الغني.