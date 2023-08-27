الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

فخرية خميس ترد بقوة على اتهامات "المتاجرة بالسرطان"| تجربة غير قاسية

فخرية خميس
فخرية خميس

أعربت الفنانة العمانية فخرية خميس من خلال تصريحات لها، بنفيها الإتهامات التي تعرضت لها بـ"المتاجرة" بمرضها، مأكدة بنفس الوقت رفضها لوصف تجربتها مع السرطان بالقاسية.

فخرية خميس

فخرية خميس ترد بقوة علي اتهامات "المتاجرة بالسرطان"

أوضحت فخرية خميس من خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "المعذرة لا أحبذ ان يطلق علي أنني عشت تجربة قاسية نتيجة إصابتي بسرطان الثدي".

فخرية خميس

فخرية خميس"ماشكيت ولابكيت"

أضافت فخرية خميس معبره: "لذلك وصفت حالتي عن إصابتي بالمرض حينما تلقيت الخبر من اطباء عمان في سبتمبر 2020، ماشكيت ولابكيت بس لله دعيت أن يلهمني الصبر والقوة في التحمل ليس إلا".

فخرية خميس"انا لا أتاجر بالترويج عن مرضي"

أشارت فخرية خميس: "انا لا أتاجر بالترويج عن مرضي بإستياء، ولكن أزرع أمل تجربتي بإيمان وكيف كنت واصبحت قبل العلاج وبعده وكأنه عارض صحي نحو الشفاء وكان علاجي وطن وشفاء تام من الداء في أول ديسمبر 2021.

فخرية خميس


أنهت فخرية خميس حديثها: "لله الحمد والشكر والمنة والفضل من قبل ومن بعد، ومن ثم لبلادي سلطنة عُمان إذ وفرت الدواء، ولقلوب محبيني الكرام الذين سخر الله قلوبهم لي بإبتهالات دعاء بشفاء، شكراً يا أوفياء".

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