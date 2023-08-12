وزير التعليم: بذلنا جهودًا ضخمة في امتحانات الثانوية العامة 2023

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة بذلت جهودًا ضخمة في امتحانات الثانوية العامة 2023 واتخذت العديد من الإجراءات لضمان انتظام سير الامتحانات.

جاء ذلك خلال حضوره احتفالية تكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة لعام 2023 بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة العلمين الجديدة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة حرصت فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 على أن تكون فى أفضل صورها.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن كل طالب له الحق في التظلم من نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحًا أنه في حالة استحقاق الطالب لأي درجات سيحصل عليها فورًا.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الدرجة التى حصل عليها أوائل الثانوية العامة هذا العام 2022-2023، تتسم بالعدالة والشفافية.

منع التحويلات في الثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه أصدر كتابا دوريا جديدا للمرحلة الثانوية بمنع أية تحويلات ابتداء من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي إلا لأسباب استثنائية محددة، وبموافقة لجنة من الوزارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والموجهين بعد انتهاء كل امتحان، لمراجعة الامتحان ونموذج الإجابة قبل التصحيح، لافتا إلى أنه تم رفع نماذج الأسئلة والإجابة للمواد على موقع الوزارة.

منع الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات فى اللجان الامتحانية في الثانوية العامة 2023 لمنع عمليات الغش.

ونوه وزير التربية والتعليم باستخدام الكاميرات فى اللجان، والعصا الإلكترونية فى تفتيش الطلاب؛ لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، كما تم وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة وورقة اجابة بابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لكل طالب؛ للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب أثناء التظلم وضمان حقه عند إطلاعه على الإجابة.

وأكد وزير التربية والتعليم أن النجاح في الحياة ليس فقط بالحصول على درجات وشهادات بل أيضًا بامتلاك المهارات والجدارات، لأن المنافسة أصبحت قوية.

وأضاف وزير التربية والتعليم بأنه في إطار استكمال منظومة تطوير المناهج، فإنه تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وبعد الانتهاء من الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية نبدأ في التطوير في مرحلة الثانوية العامة استكمالًا لخطة التطوير لأن التطوير خطة دولة.



