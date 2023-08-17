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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.. الجدول والمواعيد

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبحث الطلاب ممن لم يحالفهم الحظ من النجاح في الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة عن جدول امتحانات الدور الثاني والموعد المحدد لها.

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تنطلق السبت .. ضوابط امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023

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انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي السبت المقبل

 ومن المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل 19 أغسطس 2023، حيث يؤدي 118 ألفا و605 طالب وطالبة للشعبتين العلمية والأدبية الراسبين في مادة أو مادتين في نتيجة الدور الأول للثانوية العامة، ويستمر لمدة 10 أيام علي أن ينتهي يوم 29 أغسطس الجاري وفقا للجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

 

جدول امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة

يوم السبت 19 أغسطس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

 

يوم الأحد 20 أغسطس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

 

يوم الاثنين 21 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

 

يوم الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

 

يوم الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

 

يوم الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

 

يوم السبت 26 أغسطس: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

 

يوم الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا.

 

يوم الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

 

يوم الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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تنطلق السبت .. ضوابط امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023

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