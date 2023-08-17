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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كليات تقبل الحاصلين على 50 % من الشعبة الأدبية

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية لـ 2023

أيام قليلة وتنتهي المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، ويبدأ بعدها المرحلة الثالثة، ويبحث طلاب الشعبة الأدبية عن كليات تقبل الحاصلين على 50 %.

ويقارن الطلاب مراحل التنسيق خلال العام الحالي بالماضي، لمعرفة النسب التقريبية للكليات وضمان وجهتهم المقبلة في مرحلة الدراسة الجامعية.

كليات تقبل الحاصلين على 50% من الشعبة الأدبية 

ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 عن الكليات التي  تقبل من 50% لطلاب الشعبة الأدبية، وتشمل أغلب هذه الكليات الآتي: 

تنسيق المرحلة الثانية لـ 2023

كلية تربية تعليم ابتدائي العريش.

كلية تربية طفولة العريش.

كلية تربية طفولة أسوان.

كلية تربية طفولة جنوب الوادي بالغردقة.

كلية تربية رياضية بنات الإسكندرية.

كلية تربية رياضية بنات الزقازيق.

كلية تربية رياضية بنات السويس.

كلية تربية رياضية بنات العريش.

كلية تربية رياضية بنات الفيوم.

كلية تربية رياضية بنات المنصورة.

كلية تربية رياضية بنات المنيا.

كلية تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

كلية تربية رياضية بنات أسوان.

كلية تربية رياضية بنين أسيوط.

كلية تربية رياضية بنين بني سويف.

تنسيق المرحلة الثانية لـ 2023

كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنين حلوان.

كلية تربية رياضية بنين دمياط.

كلية تربية رياضية بنين سوهاج.كلية تربية رياضية بنين أسيوط.

كلية تربية رياضية بنين بني سويف.

كلية تربية رياضية بنين بور سعيد.

كلية تربية رياضية بنين جنوب الوادي.

كلية تربية رياضية بنين حلوان.

كلية تربية رياضية بنين دمياط.

كلية تربية رياضية بنين سوهاج.

تربية نوعية أسوان.

تربية نوعية شعبة مسرح تربوي المنصورة.

تربية نوعية فنية الإسكندرية.

تربية نوعية فنية الزقازيق.

تربية نوعية فنية الفيوم.

تربية نوعية فنية القاهرة.

تربية نوعية فنية المنصورة.

تنسيق المرحلة الثانية لـ 2023

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر.

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون.

تربية نوعية فنية أسوان.

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