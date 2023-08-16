آلية تقديم طلاب الثانوية العامة في الجامعات الأهلية 2023

حدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية آلية تقديم طلاب الثانوية العامة في الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت الجامعات الأهلية باب التقديم للالتحاق بالكليات الخاصة بها للعام الدراسي الجديد منذ يوم الثلاثاء الماضي الموافق 15 أغسطس 2023.

وتشمل الجامعات الأهلية 20 جامعة، وهي: الجلالة، العلمين الدولية، والملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والنيل الأهلية، والأهلية الفرنسية في مصر، ومصر للمعلوماتية.

وتتضمن الجامعات الأهلية المنبثقة من الحكومية، جامعات: أسيوط الأهلية، والمنصورة الأهلية، والمنيا الأهلية، والمنوفية الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، وجنوب الوادي الأهلية، والإسكندرية الأهلية، وبني سويف الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، والإسماعيلية الجديدة الأهلية.

آلية التقديم في الجامعات الأهلية:

وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن التقديم في الجامعات الأهلية سيكون بنظام التقديم الإلكتروني المباشر لجميع الكليات طبقًا للحدود الدنيا للتقدم.

ولفت متحدث وزارة التعليم العالي إلى فتح باب القبول للحاصلين على الثانوية العامة المصرية مع استمرار قبول الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقًا للحد الأدنى للتقدم لكل منها.

وأوضح متحدث التعليم العالي أنه يمكن للطالب التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها بإحدى كليات الجامعات الأهلية إلكترونيًا من خلال المواقع الإلكترونية للجامعات، ويُتاح التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي 2022/2023، كما يحق للطلاب الحاصلين على شهادتهم في العام الدراسي السابق 2021/2022 التقدم أيضًا، وفقًا للحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، وسيتم قبول أوراق الطلاب إلكترونيًا.

حدود التقديم في الجامعات الأهلية:

وبلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والفرنسية، وجامعة المنصورة الجديدة 80 في المائة لكليات الطب، و78 في المائة لكليات طب الأسنان، و76 في المائة للعلاج الطبيعي، و72 في المائة للصيدلة، و68 في المائة للطب البيطري والهندسة وعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

كما بلغ الحد الأدنى للتقديم في تنسيق جامعات الجلالة والعلمين 77 في المائة لكلية الطب، و76 في المائة لطب الأسنان، و74 في المائة للعلاج الطبيعي، و71 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للهندسة، و61 في المائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

أما جامعة الملك سلمان وجامعة سيناء، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، فبلغ الحد الأدنى للتقديم في كليات الطب 75 في المائة، و74 في المائة لطب الأسنان، و72 في المائة للعلاج الطبيعي، و70 في المائة للصيدلة، و66 في المائة للطب البيطري، و65 في المائة للهندسة، و60 في النائة لعلوم الحاسب، و55 في المائة للكليات النظرية.

