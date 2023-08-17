جيلي GX3 Pro الجديدة في مصر.. الأسعار والمواصفات الكاملة

طرحت مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل الحصري لسيارات جيلي في مصر، رسمياً السيارة جيلي GX3 Pro الجديدة في احتفالية ضخمة نظمتها المجموعة بالمتحف القومي للحضارة المصرية. وجاء طرح مجموعة أبو غالي موتورز، للسيارة جيلي GX3 Pro الجديدة كليا والتي تقدم لأول مرة في مصر بموديل 2024، عقب النجاحات التي حققتها السيارة في دول امريكا الجنوبية و الصين و دول جنوب شرق اسيا، لتظهر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط من خلال السوق المصري، وذلك إمتدادا لنجاحات جيلي في مصر مع ابو غالي موتورز فبعد اطلاق اول سيارة كهربائية Geometry C في فبراير الماضي واستكمالا لمسيرة نجاح شركة ابو غالي موتورز حرصت الشركه وكما وعدت دائما علي تقديم كل ما هو جديد للسوق المصري.







أسعار السيارة جيلي GX3 Pro



وقدمت مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل الحصري لسيارات جيلي في مصر، السيارة جيلي GX3 Pro الجديدة بسعر تنافسي 670 ألف جنيه.

تنضم GX3 Pro الجديدة لعائلة چيلي في مصر عبر مجموعة أبو غالي موتورز، و يتم إنتاجها في مصانع چيلي بالصين، بمميزات مذهلة يمكن الاعتماد عليها وبأعلى مواصفات الأمان والرفاهية، وذلك باستخدام التكنولوجيا العالية والتي توفر الجودة في كافة جوانب السيارة.

أداء المحرك و منظومة الدفع

حرصت چيلي أن تكون GX3 Pro مدعومة بمحرك سريع الدوران من خلال محرك بنوع DVVT سعة 1.5 لتر يولد 103 حصانًا عند 5,500 RPMوالعزم دوران 140 نيوتن متر عند 5500 RPM مما يضمن توفير في استهلاك الوقود و تسارع مناسب لحجم السيارة مع ناقل حركة CVT بسبع سرعات، بالإضافة الى نظام تعليق امامي MacPherson ونظام التعليق الخلفي Semi Independent Torsion Beam ، مما يجعل القيادة أكثر سلاسة وأمانًا وتعدد استخدامات متميز.





السلامة و الأمان

بحسب المعلن من مجموعة أبو غالي موتورز، فإن السيارة جيلي GX3 Pro الجديدة تقدم في مصر مجهزة بعدد 2 وسائد هوائية موزعة كالتالي وسائد هوائية للسائق والراكب الامامي، نظام مانع ادارة المحرك Engine Immobilizer، نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة المكابح EBD, ونظام التحكم في المرتفعات HHC، والتحكم الإلكتروني في الثباتESC ، ونظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادةVDC ,برنامج مراقبة ضغك الاطارات TPMS، ونظام مساعد الركن الخلفي Rear Sensor، ومكان تثبيت مقعد اطفال بالمقاعد الخلفية ISOFIX.

جاء التصميم جديد و غير تقليدي للسيارة جيلي GX3 Pro الجديدة في مصر، ومختلف عن باقي سيارات ال SUV وسيتم تقديم الطراز الجديد بعدد 5 الوان للهيكل الخارجي ، مع وجود شبكة امامية بالكروم اللامع. الطراز الجديد يشمل جنوط رياضية مصنوعة من الألومنيوم مقاس 16 بوصة ومزودة بإطارات عالية التماسك و التي توفر اعلي درجات الثبات لسيارة SUV. تتميز المرايا بتعديل كهربائي بما يضمن خطوط الرؤية اكبر للسائق , ذلك بالاضافة الي مصابيح خاصة بالاضاءة النهارية و عدسة ثنائية الاضاءة لتحسين الرؤية بشكل كبير خلال القيادة الليلية و مصابيح ضباب خلفية لمزيد من الامان اثناء القيادة في الظروف الجوية الصعبة. كما تحافظ مجموعة المصابيح ال LED الخلفية على سلامة السائق أثناء القيادة باضاءة تميز GX3 Pro عن غيرها من السيارات , اما عن ابعاد السيارة 4,005 مم طول و 1,760 مم عرض و 1,575 مم ارتفاع مع قاعدة عجلات 2,480 مم مما يجعل السيارة اكثر اتزان و ثبات علي الطرق, بالاضافة الي عوارض السقف Roof Rack التي تستطيع تحمل وزن حتي 30 كج من الامتعة.





المقصورة ومساحة التخزين





حيث التصميم الأنيق للمقصورة الداخلية ومساحة التخزين ومساحة داخلية واسعة للأرجل و الرأس للراكب الأمامي والخلفي، كما تبلغ السعة التخزينية لصندوق الأمتعة 400 لتر، مع طي المقاعد الخلفية لأسفل لتزداد سعة الأمتعة ، وهناك استخدامات متعددة أخرى من خلال 26 مكان تخزين داخل السيارة.

تصميم داخلي فريد من نوعه للمقصورة الداخلية، مع مقاعد مصنوعة من الجلد الأسود و القماش الفاخر المحدد بخيوط حمراء للمقاعد والأبواب ومزيج من المواد عالية الجودة في جميع أنحاء المقصورة, بالاضافة الي فتحة سقف, كما زودت السيارة بشاشة عدادات ديجيتال وسطية تشمل العديد من المعلومات و البيانات الخاصة بطريقة القيادة و استهلاك الوقود و تعطي تصميم عصري و فريد من نوعه للسيارة وشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة مع خاصية توصيل الهاتف Mirror Link و البلوتوث و الاتصال عن بعد ,كما تم تزويدها بكاميرا خلفية عالية الدقة لسهولة الركن و مخرج شاحن للهواتف الذكية ، كما تم تجهيز السيارة بمكيف هواء الكتروني مع Cluster Ionizer و فتحات تكييف بتصميم جديد يضمن توزيع مثالي للهواء داخل السيارة، ومفتاح ذكي مع زر تشغيل / إيقاف المحرك، بالاضافة الي مثبت و محدد سرعة بتحكم من عجلة القيادة.

أما عن القيادة والتحكم تقوم GX3 Pro بتوفير اداء متزن بين الرياضية و توفير في استهلاك الوقود وقيادة مريحة وآمنة مما جعلها أكثر جاذبية من سيارات (SUV) العائلية النموذجية بسبب ضبط التعليق المخصص والأبعاد الخارجية الأكثر إحكاما، وانخفاض مركز الثقل والكتلة الإجمالية المنخفضة، مع خلوص ارضي مميز 185 مم مما يوفر راحة فائقة للغاية على الطرق الوعرة و يضمن عدم وجود صعوبة للسيارة في التحرك علي مختلف الطرق.

و تتوفر السيارة بفئة واحدة بضمان لمدة 5 سنوات او 150,000 كم كما توفر مجموعة أبو غالي موتورز، الوكيل الحصري لسيارات چيلي في مصر شبكة كبيرة من مراكز الخدمة المعتمدة لتوفير الصيانة اللازمة لسيارات چيلي في جميع انحاء مصر و توفير اكبر قدر من الراحة للعميل من خدمات ما بعد البيع بالاضافة الي خدمات الاستبدال للسيارات المستعملة.