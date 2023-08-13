نشرة أخبار الوفد الرياضية| ليفربول يتعادل مع تشيلسي بالشوط الأول.. والمصائب تضرب ريال مدريد

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، أبرز أحداث الكرة الرياضية الساخنة خلال الساعات الماضية مساء اليوم الأحد الموافق 13 من أغسطس 2023.

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بونو يعطي أولوية الرحيل إلى بايرن ميونيخ:

أبدى الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، لاعب فريق أشبيلية الإسباني، تطلعه إلى تحقيق خطوة جديدة في مسيرته بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني، الذي قدم عرضًا رسميًا إلى ناديه يقدر بـ 15 مليون يورو، في الوقت الذي طلبت فيه إدارة أشبيلية الحصول على 20 مليون يورو.

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التاريخ ينصف الكرة المصرية ويُفحم وليد الفراج:



أثار الإعلامى السعودى وليد الفراج أزمة كان من الممكن ألا تحدث حال تجاهله الرد على تعليق أحد رواد السوشيال ميديا بالمقارنة بين قمة الأهلي والزمالك في مصر وديربي الهلال والنصر في السعودية.

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ريال مدريد يكشف عن تشخيص إصابة ميليتاو..صدمة داخل الملكي





تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة جديدة، بعدما تعرض إيدير ميليتاو، مدافع الفريق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسري.

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القادسية يعلن التعاقد مع كاريلو لاعب الهلال (فيديو)

أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو لاعب نادي الهلال، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ليكون ضمن صفقات النادي للموسم 2023-2024.

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توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام برنتفورد في أول مبارياته بالدوري الإنجليزي:

سقط فريق توتنهام أمام برينتفورد في فخ التعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد جي تيك ستاديوم في أول مبارياته بالدوري الإنجليزي.

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ليفربول يتعادل مع تشيلسي في الشوط الأول وصلاح يتألق:

انتهى الشوط الأول بين ليفربول وتشيلسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستافورد بريدج في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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مانشيني يقترب من تدريب المنتخب السعودي:

نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم في التوصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لكي يتولى تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

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