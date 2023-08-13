الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام برنتفورد في أول مبارياته بالدوري الإنجليزي

توتنهام وبرينتفورد
توتنهام وبرينتفورد

سقط فريق توتنهام أمام برينتفورد  في فخ التعادل بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد جي تيك ستاديوم في أول مبارته بالدوري الإنجليزي.

 

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توتنهام يتعادل مع برينتفورد في الشوط الأول

افتتح فريق توتنهام السجل التهديفي في المباراة  من خلال تسجيل كريستيان روميرو  لاعب توتنهام بصناعه جيمس ماديسون في الدقيقة 11 ،وقلص برينتفورد نتيجة المباراة وقلص بريان مبيومو هدف التعادل من خلال ركلة جزاء.

وضعف برينتفورد نتتيجة المباراة وأحرز هدف التقدم من خلال اللاعب يوان ويسا في الدقيقة 36 من عمر المباراة .

ليسجل قبل انتهاء المباراة إيمرسون رويال في الدقيقة 45 بصناعه جيمس ماديسون في أحداث الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء  بالتعادل الإيجابي بين توتنهام و برنتفورد بهدفين لكل فريق

 وجاءت أحداث الشوط الثاني  بفشل الفريقان في هز أي شباك  و ترجمه الأهداف.

ليطلق حكم المباراة نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بين توتنهام و برنتفورد بهدفين لكل فريق.

بهذه النتيجة، رفع فريق توتنهام من رصيده  أول نقاطه في مشواره بالدوري الإنجليزي فيما برنتفورد حصل أيضًا على أول نقاط في الدوري الإنجليزي  ولم يتم تحديد ترتيب الفريقان  لحين انتهاء الجولة.

 