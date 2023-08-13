مانشيني يتولى تدريب المنتخب السعودي

نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم في التوصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لكي يتولى تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وكان الإيطالي قد رحل عن تدريب منتخب بلاده خلال الساعات القليلة الماضية، حيث طالب مانشيني اتحاد بلاده بالاعتذار عن الاستمرار في قيادة الأتزوري خلال الفترة المقبلة.

فيما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الاتحاد السعودي توصل لاتفاق مع المدرب الإيطالي مانشيني، لكي يتولى تدريب الأخضر خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن المدرب صاحب الـ 58 عامًا سيتولى الأتزوري لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد الاتفاق بين الجانب السعودي والإيطالي.

جدير بالذكر أن مانشيني يعد أحد أفضل مدربي كرة القدم حول العالم، بعد المسيرة التدريبية المميزة له، حيث قاد عددًا من الأندية الأوروبية الكبيرة منها مانشستر سيتي وإنتر ميلان، بجانب المنتخب الإيطالي.