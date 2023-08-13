رئيس جامعة بني سويف يترأس مجلس تطوير الأداء الجامعي

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع مجلس إدارة مركز تطوير الأداء الجامعي بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق على نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة عبير معوض مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

وناقش الدكتور منصور، خلال الاجتماع الخطة السنوية لبعض المكاتب التابعة لمركز تطوير الأداء الجامعي ومنها عقد الندوات التعريفية داخل الجامعة لجميع الهيئات الأجنبية المانحة في جمهورية مصر العربية لتقديم المنح الدراسية والمشاريع والبرامج البحثية المختلفة وإعداد خطة سنوية نصف سنوية للأنشطة والفعاليات بالأقسام العلمية والكلية أو المعهد، وتعريف الكليات المعنية بنشاط المكتب بالخدمات المقدمة لهم والداعمة لتطوير الأداء الجامعي والتوعية بأهداف التنمية المستدامة، وتبني الأبحاث التي تخدم توجه الدولة المصرية والعالم.

كما ناقش الاجتماع تنمية القدرات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لرفع كفاءتهم في إعداد المشروعات البحثية التنافسية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع قطاع الصناعة وتوجيه البحث العلمي للجامعة نحو الاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي وتحويل الأفكار إلي منتجات قابلة للتصنيع