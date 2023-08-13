ليفربول يتعادل مع تشيلسي في الشوط الأول وصلاح يتألق

أنتهى الشوط الأول بين ليفربول وتشيلسي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب ستافورد بريدج في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل لويس دياز الهدف الأول لصالح الريدز في الدقيقة 18 بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح، ضربها الكولومبي داخل شباك البلوز.



هدف ملغي لصلاح



بعدها سجل صلاح هدف ليفربول الثاني، لكن ألغته تقنية الفيديو بداعي التسلل على مو.



وفي الدقيقة 37 سجل أكسيل ديساسي مدافع البلوز هدف التعادل بعدما استغل تخبط دفاع ليفربول ليسجلها في شباك الريدز، بعدها بدقيقتين سجل بن تشيلويل هدف التقدم لتشيلسي لكنه ألغى من "فار" بداعي وجود التسلل على الدولي الإنجليزي.



في الدقيقة 43 كرة عرضية طويلة يسددها السنغالي جاسكون لاعب تشيلسي ببراعة لكنها تمر فوق العارضة.

وفي الوقت الضائع توقف اللقاء بعض الدقائق بعد إصابة قوية لجوتا، لتلقي العلاج، قبل أن ينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

