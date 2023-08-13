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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد يكشف عن تشخيص إصابة ميليتاو..صدمة داخل الملكي

بوابة الوفد الإلكترونية

تلقى ريال مدريد الإسباني ضربة موجعة جديدة، بعدما تعرض إيدير ميليتاو، مدافع الفريق لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسري.

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وكان تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 شهور مقبلة.

وأكد الريال في بيان رسمي، أن الدولي البرازيلي خضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة، بعدما أصيب خلال مواجهة أتلتيك بيلباو في أولى مباريات الفريق ببطولة الدوري الإسباني "الليجا".

بيان ريال مدريد    

وذكر ريال مدريد في بيانه تشخيص إصابة ميليتاو: "بعد إجراء الفحوصات للاعبنا إيدير ميليتاو، تم تشخيصه بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى. سيخضع اللاعب لجراحة في الأيام المقبلة".

وكان ميليتاو قد خرج من مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو بيلباو في الدقيقة 50، ليقرر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، استبداله والدفع بالألماني أنطونيو روديجر بدلًا منه.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد حقق الفوز على أتلتيكو بيلباو بهدفين نظيفين، والتي سجلهما كل من رودريجو جوس، وجود بيلينجهام في الدقائق 28 و36.

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