القادسية يعلن التعاقد مع كاريلو لاعب الهلال (فيديو)

أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو لاعب نادي الهلال، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ليكون ضمن صفقات النادي للموسم 2023-2024.

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أندري كاريلو ينتقل لنادي القادسية

ونشر النادي السعودي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "جانا المحزم المليان اللي جوابه بين ابشر و سم".

ولم يعلن النادي عن مدة العقد الذي وقع عليه اللاعب حتى الآن، ومن المتوقع أن يمضي اللاعب صاحب الـ 32 عام على عقود لمدة موسمين، ليكون الصفقة رقم 11 للقادسية في الموسم الحالي، بجانب التعاقد مع المدرب روبي فولر.

فيديو تقديم الثعبان كاريلو لاعبًا لنادي القادسية