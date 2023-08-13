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الأحد 13 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القادسية يعلن التعاقد مع كاريلو لاعب الهلال (فيديو)

أندري كاريلو
أندري كاريلو

أعلن نادي القادسية السعودي التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب البيروفي أندري كاريلو لاعب نادي الهلال، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ليكون ضمن صفقات النادي للموسم 2023-2024.

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ونشر النادي السعودي من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب: "جانا المحزم المليان اللي جوابه بين ابشر و سم".

ولم يعلن النادي عن مدة العقد الذي وقع عليه اللاعب حتى الآن، ومن المتوقع أن يمضي اللاعب صاحب الـ 32 عام على عقود لمدة موسمين، ليكون الصفقة رقم 11 للقادسية في الموسم الحالي، بجانب التعاقد مع المدرب روبي فولر.

فيديو تقديم الثعبان كاريلو لاعبًا لنادي القادسية