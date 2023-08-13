التاريخ ينصف الكرة المصرية ويُفحم وليد الفراج

أثار الإعلامى السعودى وليد الفراج أزمة كان من الممكن ألا تحدث حال تجاهله الرد على تعليق أحد رواد السوشيال ميديا بالمقارنة بين قمة الأهلي والزمالك في مصر وديربي الهلال والنصر في السعودية.

وسخر وليد الفراج سخر الكرة المصرية، بالرد على رسالة من مشجع مصري قال إن ديربي العرب هو ديربي الأهلي والزمالك في مصر، ليرد الفراج قائلًا "إن ديربي الهلال والنصر هو الأفضل في الشرق الأوسط، بعد الصفقات العالمية التي جاءت للدوري السعودي هذا الصيف، وأن مباراة الأهلي والزمالك أصبحت ديربي داخل مصر فقط، بسبب تراجع مشاهدة الدوري المصري".

وأضاف الفراج أن الدوري المصري لا يشاهده إلا أهل مصر، بينما الدوري السعودي يتم نقله عبر 40 قناة عالمية، وقال وليد الفراج ذلك ردًا على أحد المشجعين المصريين، الذي قال إن ديربي مصر بين الزمالك والأهلي هو ديربي عالمي: "يا أخي لا تريه الأسماء الموجودة في الملعب في السعودية، ديربي مصر على مستوى مصر".

ليثير الفراج أزمة بين جماهير الكرة المصرية التي خرجت للرد عليه على صفحات التواصل الاجتماعي، وعدد من الإعلاميين مؤكدين أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تتربع في قلوب وعشاق الجماهير العربية بشكل عام مطالبين الجهات المعنية بالسماح بعودة الجماهير المصرية بشكل كامل في المدرجات.

ربما غالطه التوفيق أو خانه التعبير فالتاريخ خير شاهد على تفوق الكرة المصرية عبر الزمان أمام الكرة السعودية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، وفيما يلي نستعرض بعض الأرقام التي توضح ذلك:

تاريخ مواجهات مصر السعودية

منتخب مصر واجه السعودية، في 11 مباراة، ما بين ودي ورسمي، وحقق الفراعنة الفوز 7 مرات، وتعادلا مرتين، وخسرت مصر في لقاءين، الأول جمع بينهما فى بطولة العالم للقارات 5/ 1، وكان ذلك عام 1999 بالمكسيك، والثاني في كأس العالم بمونديال روسيا 2018 بنتيجة 2/1.

أول مواجهة بين منتخبي مصر والسعودية، كانت بدورة الألعاب العربية عام 1961، وفازت مصر 13 / 0، وآخر مباراة بينهما كانت في كأس العالم 2018 بروسيا.

في كأس العالم للأندية

شارك الهلال السعودي بطل آسيا بمونديال الأندية 3 مرات على الجانب الآخر، شارك الأهلي المصري 8 مرات بكأس العالم للأندية، وكان الإنجاز الأبرز للنادي القاهري هو حصد الميدالية البرنزوية عامي 2006 و2020 و2021.

التقى الأهلي المصري والهلال السعودي في 7 مواجهات جمعت الفريقين العربيين، حقق خلالها الأهلي الفوز في 3 لقاءات، وانتصر الهلال مرة واحدة، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل.

بدايات الديربي

أول مباراة في التاريخ، جمعت بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، كانت في التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد، بينما كان أول لقاء لديربي الرياض بين الهلال والنصر كان عام 1958 وفاز النصر بهدف دون رد.

تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية السعودية

الزمالك سبق والتقى مع الأندية السعودية في 14 مباراة بمختلف البطولات العربية، حقق 6 انتصارات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 3 لقاءات، ويعد الهلال السعودي أكثر الأندية السعودية مواجهة للزمالك حيث التقيا 5 مرات، حقق الفارس الأبيض انتصارين، وتعادل في مثلهما، وخسر مباراة وحيدة وسجل كل منهما 7 أهداف.

في النهاية لا أحد يستطيع أن ينكر حجم التطور والاستثمار القوي في الكرة السعودية خاصة بعد جلب عناصر عالمية للمشاركة في الدوري السعودي للمحترفين، لكن داخل الملعب تكون النتيجة هي الفيصل وهذا لا يعطي مبررًا لأحد بالتقليل من قيمة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك نظرا للتفوق التاريخي للثنائي على الأندية السعودية على مر التاريخ.