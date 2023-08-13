بونو يعطي أولوية الرحيل إلى بايرن ميونيخ

أبدى الحارس الدولي المغربي ياسين بونو لاعب فريق أشبيلية الإسباني ، تطلعه إلى تحقيق خطوة جديدة في مسيرته بالانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني ، الذي قدم عرضًا رسميًا إلى ناديه يقدر بـ 15 مليون يورو ، في الوقت الذي طلبت فيه إدارة أشبيلية الحصول على 20 مليون يورو.





وأشارت تقارير إسبانية إلى أن بونو رفض اهتمام ريال مدريد بضمع بعد إصابة الحارس الأساسي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي ، واصفًا انتقاله المحتمل إلى بايرن ميونيخ بالخطوة الأبرز حال تحقيقها.



كان الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق نادي إشبيليه الاسباني في مقارنة صعبة لحسم وجهته في الموسم المقبل، بعدما تلقى العديد من العروض للرحيل عن الفريق الأندلسي في الميركاتة الصيفي الحالي 2023.



وخلال الفترة الأخيرة نادي النصر في الدخول في مفاوضات خلال الميركاتو الصيفي الحالي للحصول على توقيع ياسين بونو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني، وترغب الإدارة في أن يكون بديلا للكولومبي دافيد أوسبينا.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ياسين بونو مع اشبيليه بنهاية موسم 2023-2024، ويتبقى له موسم مع الفريق الاندلسي، وقد يرغب العملاق في خوض تجربه جديده بالموسم المقبل، ولم يعلن الفريق الاسباني حتى الآن أي شيئ حول مستقبل المغربي مع الفريق.

تواجد رونالدو ..

وعلى صعيد النصر السعودي ، استغل النادي تواجد كريستيانو رونالدو ودخوله كـ "كارت" قوي في حسم المفاوضات مع ياسين بونو، بالإضافة إلى الراتب الكبير الذي سيحصل عليه المغربي عن كل موسم مع العالمي.

وفي نفس الوقت يفاضل المغربي بين عدة أخرى واهتمامات أندية بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الانجليزي، حيث أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الحارس خلال انتقالات شهر يونيو الجاري.