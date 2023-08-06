نشرة أخبار التوك شو.. إقالة سيد عبد الحفيظ تثير الجدل وصدمة بشأن طقس أغسطس

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:



كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن التضخم في ازدياد يومًا بعد يوم، والمواطن يئن من ارتفاع الأسعار، مطالبًا بعدم رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور.

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مطالب بعدم رفع أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور



أكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن هناك 18 جهة حكومية تبدأ العمل من المنزل غدًا، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء الذي خصص يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس، ليكون العمل من المنزل.

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18 جهة حكومية تبدأ العمل من المنزل غدًا



علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار إقالة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائلًا: “الدنيا مقلوبة منذ الأمس على هذا القرار سواء مؤيد أو معارض”، مشيرًا إلى أن سيد عبدالحفيظ كان مدير كرة قوي في القلعة الحمراء.

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أحمد موسى يوجه رسالة للخطيب بسبب إقالة سيد عبدالحفيظ.. صارح الجماهير (فيديو)



وجه الكاتب والسيناريست الدكتور مدحت العدل، رسالة للمستشار مرتضي منصور،رئيس الزمالك السابق: بعد إعلان رحيله عن القلعة البيضاء.

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مدحت العدل يوجه رسالة لمرتضى منصور ويكشف موقفه من رئاسة الزمالك (فيديو)



وجه ‏الشيخ عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الشكر لرجال الحماية المدنية على المجهود المبذول اليوم وسرعة تحركهم وسيطرتهم على حريق مبنى الوزارة.

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تفاصيل حريق مبنى الأوقاف ومصير الحجج والمستندات (فيديو)





أعلنت البعثة الأثرية المصرية عن كشف أثري جديد أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بالعثور على ‏سفينة غارقة وجرار من الفخار بأحد المواقع في البحر المتوسط والذي يبعد 650 متر من شاطئ العلمين.

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كشف أثري جديد.. العثور على بقايا سفينة غارقة قرب شاطيء العلمين (فيديو)





قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن "وزارة التربية والتعليم قامت بحملة توعية خلال الأسابيع الماضية بشأن إجراءات إتمام التنسيق.

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التعليم العالي توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة بشأن التنسيق (فيديو)



قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن مصر نجحت، خلال الأعوام الأخيرة، في مضاعفة عدد الجامعات، حيث ضخت استثمارات ضخمة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن المتاح من المقاعد بالنسبة للطلاب في الجامعات الحكومية وغير الحكومية، مطمئن.

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التعليم العالي لطلاب الثانوية : عدد المقاعد المتاح في الجامعات مطمئن (فيديو)



قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن شهر أغسطس سيسجل أعلى معدلات حرارة مثلما حدث في يوليو.

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"علوم الفضاء": أغسطس سيسجل أعلى معدلات حرارة (فيديو)

