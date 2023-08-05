أحمد موسى يوجه رسالة للخطيب بسبب إقالة سيد عبدالحفيظ.. صارح الجماهير (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار إقالة سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قائلًا: “الدنيا مقلوبة منذ الأمس على هذا القرار سواء مؤيد أو معارض”، مشيرًا إلى أن سيد عبدالحفيظ كان مدير كرة قوي في القلعة الحمراء.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مدير الكرة بالنادي الأهلي مركز قوة كبير وشغله من قبل حسن حمدي الذي كان أول من شغل المنصب.

وهنأ موسى، خالد بيبو على توليه المنصب وهو لاعب قوي ومن هدافي النادي الأهلي وعلى مستوى عالي من الأخلاق وقوي ومهذب، موضحًا أن شخصيته مختلفة عن سيد عبدالحفيظ حتى في طريقة اللعب.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن منصب مدير الكرة في النادي الأهلي مهم ولذا حاز خبر إقالة سيد عبدالحفيظ على زخم إعلامي كبير منذ الأمس، مشيرًا إلى أن العام الحالي هو أفضل موسم لسيد عبدالحفيظ وفاز بكل البطولات مع المارد الأحمر، وحقق 19 بطولة خلال تواجده في منصب مدير الكرة في النادي الأهلي.

وأوضح أن عبدالحفيظ له تعليقات يحبها الجمهور في بعض المواقف، ويخدم النادي الأهلي في أي مكان داخل القلعة الحمراء، موضحًا أنه لم يكن يعلم برحيله عن الأهلي بينما كولر يعلم منذ نحو أسبوعين.

وأردف أحمد موسى أن النادي الأهلي أشاد إشادة كبيرة بسيد عبدالحفيظ في بيان الإقالة الذي صدر بالأمس، مشيرًا إلى أن هناك علاقة قوية ووطيدة بين الخطيب وعبدالحفيظ.

نتمنى أن يصارح الخطيب جماهير النادي الأهلي في أقرب وقت:



وتابع أحمد موسى: "تربطني علاقة قوية بالكابتن محمود الخطيب، وهو رجل دولة ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه أبدًا، وأنا أعني ما أقوله على الهواء، فله التحية ونتمنى أن يصارح جماهير النادي الأهلي في أقرب وقت، لأن هناك جماهير زعلانة لحبها للكابتن سيد عبدالحفيظ.

وأوضح أن بيراميدز هو منافس الأهلي في مصر حاليًا وينفق كثيرًا على تدعيم الفريق، والإنفاق كبير مثل مانشتسر سيتي، موضحًا أن الناديين مملوكين للأشقاء في الإمارات، إذ يرغب الفريق المصري في المنافسة على الدوري هذا الموسم.

