تفاصيل حريق مبنى الأوقاف ومصير الحجج والمستندات (فيديو)

وجه ‏الشيخ عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الشكر لرجال الحماية المدنية على المجهود المبذول اليوم وسرعة تحركهم وسيطرتهم على حريق مبنى الوزارة.

‏وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف ‏خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "محمد الباز"، في برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر شاشة "النهار" مساء اليوم أنه لا يوجد أي خسائر بشرية أو إصابات في الحريق الذي اندلع في مبنى وزارة الأوقاف اليوم، وملفات الوزارة كانت آمنة تماما.

الحريق حدث بسبب ماس كهربائي في التوصيلات

وأكد أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية في الطابق الأول، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وأضاف انه بفضل الله الحجج والمستندات الخاصة بالوزارة آمنة تماما والآن جاري حصر التلفيتات في المبنى، مضيفا أن المبنى كان فارغ ولا يوجد به أي عناصر بشرية وأنهم انتقلوا انتقال كلي إلى مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بداية من أول يوليو.