كشف أثري جديد.. العثور على بقايا سفينة غارقة قرب شاطيء العلمين (فيديو)

أعلنت البعثة الأثرية المصرية عن كشف أثري جديد أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بالعثور على ‏سفينة غارقة وجرار من الفخار بأحد المواقع في البحر المتوسط والذي يبعد 650 متر من شاطئ العلمين.

كشف أثري لبقايا سفينة غارقة

وبحسب فضائية العربية فإنه تم العثور على كشف أثري عبارة عن بقايا سفينة غارقة وعدد من الجرار "الامفورات" من القرن الثالث قبل الميلاد.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار أن الكشف يعد دليلا جديدا على مكانة مصر من الناحية التجارية.

ويرجح علماء الآثار أن تكون السفينة المكتشفة غرقت خلال رحلة تجارية بعدما ارتطم قاعها بجزيرة متواجدة بقاع البحر وتقوم الإدارة المركزية للآثار الغارقة الآن بدراسة سيناريوهات التعامل مع الاكتشاف.